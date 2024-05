Kubalík netrénoval, odjel k porodu. Uvidíme, jestli stihne zápas, řekl Kalous

Mezi novináři nehodlal spekulovat. Několikrát zopakoval, že situace okolo startu jedné z největších hvězd národního mužstva je zatím nejistá.

Nechtěl prozradit brankářskou jedničku ani to, zda by Češi v případě Kubalíkovy absence vyrukovali proti Finům jen s jedenácti útočníky, nebo by zapsali někoho dalšího.

„Když Dominik všechno stihne, večer nastoupí. Všechno se dozvíte hodinu před začátkem zápasu, kdy zveřejníme sestavu,“ prohlásil Kalous.

S Ondřejem Palátem a Davidem Tomáškem kolem pátečního poledne bruslil Radan Lenc, jenž zatím společně s Michalem Kovařčíkem a Janem Ščotkou není součástí soupisky.

Jinak zůstaly obranné páry i útočné trojice totožné jako ve čtvrtek, kdy se k reprezentaci připojil David Kämpf.

Česká sestava na pátečním tréninku Červenka – Sedlák – Kaše

Gudas – Krejčík Palát – Tomášek – Lenc

Kempný – Rutta Voženílek – Kämpf – Stránský

Hájek – Kundrátek Flek – Kondelík – Beránek

Špaček

Národní tým se na tréninku zaměřil především na přechod ze středního pásma a hru v útočném pásmu. „Moc dobře,“ zakřičel hlasitě trenér brankářů Ondřej Pavelec poté, co Lukáš Dostál lapil jednu ze střel.

Po intenzivní půlhodince následoval krátký proslov Radima Rulíka a odjezd do kabiny. Start šampionátu se blíží, nervozita stoupá, koncentrace se zintenzivňuje.

„Příprava už trvá několik týdnů. A všichni radši hrají než trénují. Kluci už se moc těší, my trenéři také. Očekávání jsou velká, doufáme, že bude plná hala a fanoušci nás poženou,“ přiznal Kalous.

S Finskem se Češi utkali minulý čtvrtek v Brně. Soupeře výrazně přestříleli (39:16), měli optickou převahu, ale prohráli 1:4. Jediným přesným střelcem se stal Jáchym Kondelík.

„Čeká nás systémově velmi dobře sehraný tým se skvělou defenzivou ve středním pásmu. Navíc jsou to výborní bruslaři, mají velmi agresivní napadání,“ vyzdvihl soupeře Kalous.