Macháč v Paříži postoupil do osmifinále deblu, v singlu se raduje Rybakinová

Grandslamový turnaj Roland Garros se přehoupl do druhého týdne, čeští tenisté jdou v pondělí do akce rámci deblových soutěží. Své účinkování má úspěšně za sebou Tomáš Macháč, který spolu s Čang Č’-čenem postoupil do osmifinále. Dále se na kurtu objeví například Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková dokonce rovnou dvakrát. Singlový program pokračuje zbývajícími zápasy osmifinále mužů i žen, a přinese tudíž odpověď na otázku, jak bude vypadat složení všech čtvrtfinálových dvojic. Hraje Aryna Sabalenková, později přijdou na řadu Alexander Zverev či Novak Djokovič.