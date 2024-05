Hlinkova žena Liběna: Doma byl Ivan romantik. Jak partnerku sbalil Eliáš?

Zakázané uvolnění Sledovat další díly na iDNES.tv

Pozvání do pořadu Zakázané uvolnění přijaly také další dvě partnerky hokejových osobností: někdejší moderátorka počasí TV Prima Petra Eliáš Voláková (manželka Patrika Eliáše) a hvězdná tenistka Lucie Šafářová (manželka Tomáše Plekance).

I o jejich seznamování se pochopitelně hovořilo a zejména v případě Eliášových šlo o příběh jako z filmového scénáře.

Petra prý za Patrika vděčí novinářům. Hokejista si ji napůl žertem vyhlédl v televizi a „nový objev“ si nenechal tak úplně pro sebe. Když se pak fabulace o novém vztahu dostaly do bulvárních médií, Patrik pozval Petru na oběd, aby se omluvil.

„Já jsem vlastně čekala, že přijde kluk, který vyhrál dva Stanley Cupy, namachrovaný trouba, kterýho tam zašlapu během minuty,“ vzpomíná. A protože byla mile překvapena, jejich vztah se začal postupně posouvat dál. Brzy po vstupu do plnohodnotného partnerského života ale idylku narušila Patrikova vážná nemoc. „Začali jsme řešit otázku života a smrti a ten vztah najednou získal úplně jiný rozměr,“ vypráví Petra.

Partnerky hokejistů v čase netrpěly pouze obavami o zdraví svých protějšků, ale často i jejich přirozenou soutěživostí. Ivan Hlinka svou ženu prý nikdy nenechal vyhrát. Oblíbil si třeba golf, kde neodpouštěl ani své vlastní chyby. Ostatním. „Nedávno jsem viděla nějaký video, kdy hrál golf a odpálil to špatně. A on prostě dával vinu novinářům,“ popsala Libuše manželovu komplikovanou sportovní povahu. Petra Eliáš Voláková zase připomněla, jak v těhotenství musela Patrika sem tam nechat vyhrát v kartách, aby nezůstala v posteli sama. „Věděla jsem, že když potřetí prohraje, že to prostě mrskne do rohu a odejde.“

Lucie Šafářová (vlevo), Petra Eliáš Voláková a Liběna Hlinková v pořadu Zakázané uvolnění.

Hokejovou soutěživost v jiných sportech si u partnera rozhodně mohla otestovat i Lucie Šafářová. „Tomáš udělal velký pokrok,“ chválila. Dnes si prý už hezky zahrají tenis. Dokonce i lépe, než když proti Plekancovi nastoupí amatér. „Já mu to trefuju pořád na stejný místo a pak, když jde hrát s někým, kdo je jako větší hobík a teď mu to tam tak různě skáče, tak je naštvanej, že mu to jako nejde,“ upřesnila.

Co v pořadu také zaznělo?

Čemu se dnes věnuje Liběna Hlinková.

Jak musely dámy přizpůsobovat život hokejovým partnerům.

Jak se Ivan Hlinka ozýval domů z Nagana.

V minulém díle přivítal moderátor Vladimír Vokál ve studiu legendárního brankáře Dominika Haška.

Zakázané uvolnění můžete na iDNES.cz sledovat během šampionátu ve všední dny vždy od 11 hodin.