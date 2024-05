Kam až sahají Gudasovi? Úspěšná rodina o hitech hokejových i hudebních

Zatímco Karolina výběrem partnera vstoupila do rodiny hokejové, Michal Neuvirth se stal členem té Gudasovské. Klíčovou roli přitom sehrálo jeho kamarádství s Radkem.

„Kluci se domluvili, že pozvou své sestry na dovolenou. Takže my jsme vlastně přiletěly do Ameriky na takový sourozenecký týden, no a tady přeskočila jiskra,“ vzpomínala Karolína. Partner Michal zase dodal, že si k bratrovi Radkovi nejprve došel pro svolení: „Chtěl jsem, aby to věděl první ode mě, než aby se to dozvěděl někde z druhý ruky.“

Mezi manželi Neuvirthovými je dnes větší celebritou Karolina. Její písničková videa, která baví a vzdělávají dětské publikum, se v mnoha případech stala virálními. Na platformě YouTube sbírají miliony zhlédnutí a v mnoha českých domácnostech běží pořád dokola stejně jako před lety skladby Dády Patrasové.

Gudasovci v pořadu Zakázané uvolnění. Vpravo bývalý hokejista Leo Gudas, vlevo jeho syn Radko se sestrou Karolinou, vedle níž sedí v bílém manžel Michal Neuvirth.

Hokejová rodina má tedy i silnou uměleckou frakci.

Navíc ani mezi nejmladšími Gudasovými a Neuvirthovými nejsou jen samí hokejisti. „Leontýnka se teď dostala do představení v LA, takže měla první muzikálovou roli,“ chválil svou dcerku Radko Gudas.

V přítomnosti Gudasových pochopitelně nešlo vynechat jejich vyhlášenou hokejovou tvrdost a nekompromisní zákroky. Během krátké video přehlídky Radkových mistrovských kousků se otec Leo usmíval a následně konstatoval, že ho synova tvrdá hra opravdu baví. Sám koneckonců nebýval jiný.

„Strach o něj nemám, protože jsem mu říkal, že kdyby náhodou i on měl v některých soubojích strach, tak to je to nejhorší, co se může hráčovi stát, protože pak se může daleko víc zranit,“ dodal notoricky známou otcovskou a trenérskou radu.

