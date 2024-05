Ve stejném složení. Před Švýcary trénoval i Kubalík, Blümel se nepřipojí

Úleva pro české fanoušky. Domácí hokejisté se během pondělního dopoledne na krátkém tréninku připravovali na večerní duel se Švýcary stále v kompletním počtu. Tedy i s útočníkem Dominikem Kubalíkem, který by tak do důležitého zápasu o co nejlepší umístění v základní skupině A měl nastoupit.