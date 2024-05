Jandač o Plzni: Chceme najít nejvhodnější styl, který by týmu vyhovoval

„Dva roky jsem si dal od trénování pauzu. A zůstat mimo dění i další, to už by mohlo být pro návrat složitější,“ míní pětapadesátiletý berounský rodák Josef Jandač, který si k sobě vybral i nové asistenty. Bývalého obránce, mistra světa z roku 1996 Jiřího Vebera a Václava Pletku, někdejšího skvělého útočníka, který se Škodou v roce 2013 slavil historický titul.

Vedl jste český národní tým na mistrovství světa i olympijských hrách, se Spartou byl zvyklý hrát o tituly. Je pro vás výzva, dosáhnout na dobrý výsledek ve skromnějších podmínkách?

Takhle to vůbec nevnímám. Já jsem ve skromnějších podmínkách už pracoval, takže to pro mě není nic nového a složitého.

Které důvody tedy hrály pro Plzeň?

Velký zájem Martina Straky, to v první řadě. Zároveň dobrá dojezdová vzdálenost. V osobní rovině jsem se dostal do situace, kdy potřebuji být blízko domova. Nemusím měnit bydliště, být trvale pryč. Rozmýšlel jsem se dlouho, ale spíš z tohoto důvodu, než že bych nad Plzní váhal. Když se pak čas nachýlil a bylo potřeba udělat rozhodnutí, rozsekl jsem to a šel do toho.

Po neúspěšné sezoně se kádr znovu částečně obmění, přišli noví hráči. Je problém, že jste u toho procesu nemohl být od začátku?

Z větší části už byl tým samozřejmě poskládaný od Tomáše Vlasáka a Martina Straky. Ale už jsme byli v kontaktu nějakou dobu, určitě bych neřešil nic, co by v tomto směru bylo proti mně nebo proti Plzni. Řekněme, že nějaké poradní slovo tam bylo i předtím, než jsem se definitivně rozhodl. Určitě se mužstvo ještě nějakým způsobem bude doplňovat, ale moc už toho nebude.

Plzeňský obránce Adam Jiříček (uprostřed) odjíždí otřesen z brněnského ledu po faulu od Jana Ščotky z Komety.

Jak tedy charakterizovat tým, který přebíráte?

Když to vezmu odzadu, jsou tady úplně nový brankáři. Co se týká obránců, chtěli bychom získat ještě alespoň jednoho. Také bude záležet, jak se bude vyvíjet situace okolo mladého Jiříčka, jestli půjde, či nepůjde pryč. To samé platí u Skoka, také on má nějaké možnosti, pokud projde juniorským draftem. To se uvidí během léta. A útok? Tam bychom byli rádi ještě silnější na pozici centra. Ale víme, že to bude složité, většina klubů už má hráče pod smlouvami a hledat na trhu někoho volného není jednoduché.

Zkusil jste si vyhodnotit, co Plzni scházelo v uplynulých sezonách, kdy se jí nepodařilo probojovat ani do čtvrtfinále?

To je asi na delší rozbor. Myslím, že Plzeň trošičku dojížděla na to, že sice jako jeden z mančaftů dává výrazný prostor mladým hráčům, ale zároveň jsou ještě natolik mladí, že do toho týmu nedokážou dostat tu potřebnou kvalitu. I proto se asi Plzeň pohybovala v posledních letech ve spodních patrech tabulky.

Existuje něco jako plzeňský genius loci, když jste ji potkával zvenčí?

S týmy, které jsem trénoval, se mi tady hrálo vždycky blbě. (úsměv) Je to tady pro každého nepříjemné. To by mohl být ten charakteristický rys a v tom chceme pokračovat. Abychom tady byli nepříjemní pro každého soupeře, který přijede.

Vašimi asistenty jsou Jiří Veber a Václav Pletka. Proč padla volba právě na ně?

Jirka byl mou první volbou. I když jsme spolu netrénovali, známe se dlouho, hokejově si toho spoustu vyříkáváme a na tu spolupráci se těším. Co se týká Vaška, i tam bylo rozhodování poměrně rychlé. Chtěl jsem, abychom to dělali ve třech, a měl jsem představu, že bych vzal někoho z plzeňské líhně. Protože jsem nikoho blíž neznal, nechal jsem to na doporučení Martina Straky a Jardy Špačka.

Co jsem zaslechl, doporučili vám nejprve Dušana Andrašovského.

Ano. Sešli jsme se, mluvili spolu. Vzhledem k tomu, že Dušan dělá u ženského nároďáku, váhal a vzal si nějaký čas na rozmyšlenou. Skloubit dohromady by to nešlo a ani jsme to nechtěli. A pro něj je velké lákadlo olympiáda a mistrovství světa, které jako hráč nezažil. A teď má šanci. Chápu ho, to byl důvod, proč do toho nakonec nešel. Souběžně s tím padlo i jméno Vaška, který se uvolnil z Mladé Boleslavi. V Plzni dlouho hrál, získal jsem další reference, navíc já jsem ho trénoval ještě v Českých Budějovicích. Potřebovali jsme někoho, kdo si vezme na starosti útočnou fázi, v Boleslavi dělal třeba přesilovky, které měli v minulé sezoně výborné. A Plzeň naopak šílené. Zapadlo to do sebe, sešli jsme se a domluvili.

Skleslí hráči Plzně po prohře s Litvínovem.

Zatím v přípravě příliš hráčů není, kdy budete mít tým celý pohromadě?

To teprve ve chvíli, kdy začne příprava na ledě. Je tu hodně hráčů včetně cizinců, kteří mají individuální přípravu. Teď se společná příprava týká hlavně mladších kluků.

Je to problém, když má větší část kádru svůj individuální plán, nebo už je to normální?

Dneska už je to normální věc. Starší hráči, kteří se přes léto připravují sami, už znají dobře své tělo, vědí, jak se připravit, co potřebují. Mají na to i peníze, platí si svého kondičního trenéra. U mladých, kteří s tím nemají takovou zkušenost, je to trošku jinak. Je dobře, že do klubů už před nějakým časem naskočili kondiční kouči. Pamatuji si doby, kdy jsem jako hlavní trenér v létě dělal přípravu bez kondičáka, je to náročné a občas jdete do sezony úplně zahlcenej. Mladé kluky je třeba v tomto směru vzdělávat. Jak uchopit činku, jaké svalové partie zatěžovat a jak, abyste předcházeli zraněním. To není úplně jednoduché. Kondiční trenéři tomu dali odbornost. A je tu ještě jedna věc.

Povídejte.

Mladším hráčům schází taková ta obecná vojna, všeobecná silová připravenost. Ale oni do sebe potřebují dostat tuhle vytrvalostní složku. Kardio, které prostě bolí a hráči to nemají moc rádi.

Vy osobně momentálně hlavně poznáváte nové prostředí?

Tvoříme detailní program, připravujeme se na systémové věci, postupně se budeme seznamovat se všemi hráči. A samozřejmě ještě na trhu hledáme a vybíráme případná další jména. Asistenti od mě mají zadané nějaké úkoly, připravujeme se na to, jak by mužstvo mohlo hrát. Hledáme inspirace. V NHL, nebo i teď na mistrovství světa.

Počítáte s výraznou změnou herního stylu?

Úplně si nemyslím, že by nějaká výrazná změna herního stylu nastala, dnes hodně týmů v extralize hraje podobným způsobem. Spíš se zaměříme na konkrétní herní činnosti. Dobré rozhodování hráčů, taktické vnímání hry, osobní souboje. Sílu a šikovnost v nich, intenzitu hry. Tým musíme nejprve dobře poznat, noví hráči do něj musí zapadnout. A na základě toho se budeme snažit najít co nejvhodnější styl, který by týmu vyhovoval.

Josef Jandač jako trenér plzeňských hokejistů

Jeden z klubových šéfů Martin Straka byl poslední dvě sezony i součástí trenérského štábu. Teď sám cítil, že by od toho měl ustoupit, bavili jste se i na toto téma?

I o tom jsme mluvili. Není vůbec jednoduché dělat dohromady šéfa, manažera a trenéra. To je strašně moc času a myšlenek. Myslím, že pokud bude mít zase chuť, k trénování se Martin může kdykoliv vrátit. Ale z vlastní zkušenosti mohu říci, že dát si nějaký čas odpočinku je dobře. Vyčistíte si hlavu, podíváte se na to s takovým klidnějším nadhledem. Když jste dole, plno věcí vám uniká, není to jednoduchá práce.

Minulá sezona pro něj i pro celou hokejovou Plzeň musela být hodně náročná.

Když jsme si povídali, řekl jsem mu, že mám pocit, že mužstvo, které tady bylo, hrálo to, na co mělo. Ale Martin mi oponoval, on si myslí, že z toho mužstva jako trenéři nevyndali to, co v něm je. Ale na to jsou vždycky různé názory a hledejme v nich pravdu...