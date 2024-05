Rulík: Nejsme ve fabrice, góly pomohou více hráčům. U přesilovek chystá změnu

Teď se příznivci dočkali vzácnosti, o které možná až tolik nevědí. Dánové proti národnímu týmu padli na velkém turnaji v základní hrací době poprvé za posledních dvanáct let. A během té doby neinkasovali v žádném jiném vzájemném klání více než čtyři branky.

Češi tak pokračují v dobrém startu úvodní fáze šampionátu. V každém utkání bodovali, navzdory tomu, že potřetí za sebou dotahovali manko.

Když jste nechtěl zklamat, berete vaši práci jako zavazující?

To není správné slovo, jak víte, ve sportu je to někdy složitější. Můžete si cokoli naplánovat, ale nejsme ve fabrice. Je potřeba jít postupně a věřit práci, kterou odvádíme.

Čeští fanoušci povzbuzují národní tým během utkání proti Dánsku.

Jak těžký to byl zápas?

Těžká byla hlavně nepovedená přesilovka pěti proti třem. Kdyby proti nám byl kvalitnější soupeř, mohla nás stát zápas. Jak se říká, když tohle neproměníte, nevyhrajete. Sestavu tady určitě změníme a budeme na ní dál pracovat. V Euro Hockey Tour jsme sice dvojitou početní převahu nehráli ani jednou, možná dvacet vteřin. Potkalo nás to poprvé takhle dlouhý čas. Ale nechci se vymlouvat, prostě jsme to špatně sehráli.

Hodláte míchat se sestavou i v případě klasické přesilovky pěti proti čtyřem?

U pět na tři vám z fleku řeknu, že ji určitě měníme a zapracujeme na tom, abychom ji zahráli lépe. U pět na čtyři si projdeme video a podle toho se rozhodneme.

Chystáte ještě nějaké změny v útocích?

Víme, že ne všechno úplně fungovalo, ale necháme si to projít hlavou. Hned po zápase vám nebudu relevantně odpovídat, musíme to prodiskutovat s kolegy.

První třetina byla kromě výhodné početní převahy obecně slabší, že? Celkově jsme neměli nohy takové, jaké jsme chtěli. Dánové byli důraznější a u všeho včas. Nebylo to pro nás jednoduché. Inkasovali jsme a hodně důležitý byl gól do šatny na 1:1.

Hodně vás nakopl?

Druhá část byla jednoznačně pro nás, měli jsme ještě další šance, ale bohužel jsme si nepohlídali závěr, kdy jsme dostali na 2:3. Pak ve třetí části tohle naopak posílilo zase Dány, kteří si šli za vyrovnáním. My jsme se nestačili včas dostat do defenzivních pozic, jak jsme chtěli. A obdrželi branku na 3:3.

Za minutu a půl vám ale vedení vrátil Tomáš Kundrátek.

To byla klíčová trefa. Hráči po srovnání zapnuli a ukázali morál, že nechtějí prohrát. Pak to Dánové otevřeli, šli do rizika, neměli zajištěnou obranu a my brejky proměnili. Jsem za to rád. Nebylo to jednoduché.

Tomáš Kundrátek sleduje puk, který po jeho střele míří do sítě dánské branky.

Dánsko historicky Česku moc nesedí.

Hrají podobný styl jako Švédové. Co jsem koukal, v minulosti jsme s nimi hráli zápasy, kdy jsme měli padesát střel a padli s nimi o gól. Nebo remizovali a rozhodovalo se v prodloužení.

Je teď nejpozitivnější zjištění, že se tým opakovaně zvedá i přes nepříznivý vývoj?

Zatím jsme rádi. Je to dané soupeřem, ale někteří kluci si pomůžou produktivitou v tomto zápase a zvednou si sebevědomí. Věřím, že jejich výkon bude lepší.

Povzbudí tým, že se konečně prosadil Dominik Kubalík?

Hlavně pro něj je to povzbudivé. Dominik je střelec, který má pro tým devizu právě v zakončení. Určitě to pomůže nejen jemu, ale i dalším klukům. Každý pro sebedůvěru něco potřebuje a u něj to jsou góly.

Dobře fungovalo také stínění před brankou, z něhož jste vytěžili branky.

To určitě kvituju. Při gólu na 7:4 jsme si pak vzali challenge, protože jsme věděli, že jsme nic neporušili a mělo by to být regulérní. Ukázalo se, že ano. Clony fungují.

Měli jste hned pokyn, abyste si výzvu vyžádali?

Ano, okamžitě jsme ho dostali.

Někdo by si třeba řekl, že potenciálně riskujete vyloučení a za stavu 6:4 třeba nemá výzva takovou cenu.

Podle mě má. U hokeje nikdo neví. V životě jsem zažil hodněkrát, že náskok dvou gólů nestačil.

Jak v té vřavě vůbec funguje komunikace na střídačce?

Je to složitější, fígly nemám. Asi bych musel mít nějaký zesilovač, protože kluci mě kolikrát neslyší, musím se k nim naklánět a říkat jim to do ucha, když už je to hodně potřeba.

Nechali se vaši svěřenci i strhnout atmosférou?

Určitě, ale důležité bylo, že za stavu 3:3 jsme soupeři nic nedovolili a góly už naskakovaly jen v náš prospěch. Nakonec jsme z toho vytěžili stav 7:4, což je skvělý výsledek.

Radim Rulík sděluje pokyny hráčům v utkání s Dánskem.

Dýchá se vám lépe, když už je čtvrtfinále hodně blízko?

Vnímal jsem to, ale nechci přeskakovat. Vždy apeluju, aby se hráči koukali na daný zápas, co je čeká. Ne na čtyři schody dopředu nebo zpětně na první utkání. Jsme rádi, že se nám to daří a určitě to pomůže do další práce.

Jak teď sledujete situaci v zámoří? Necháváte ji jen na generálním manažerovi Petru Nedvědovi?

Samozřejmě dění v NHL sleduju, ale vždycky, když se podívám, tak to vyznívá negativně pro nás, takže už se asi dívat nebudu.