Skvělá souhra a konec trápení. Kubalík děkoval Tomáškovi: Stačilo trefit bránu

Národní tým nakonec porazil Dány 7:4. Kubalíkova trefa odstartovala bláznivou pasáž ve třetí třetině, kdy diváci viděli hned čtyři branky během tří minut.

„Občas jsme trošičku polevili, ale jsem hrozně rád, že jsme utkání zvládli,“ ulevilo se Kubalíkovi, jenž skóroval poprvé od 22. března.

Konečně jste zlomil gólové trápení.

Vždycky to potěší. Říkám, že sedmdesát osmdesát procent je to vždy práce nahrávajícího, který akci vymyslí. Dneska to bylo sto procent. Díkybohu jsem už nemusel překonávat vůbec nikoho. Stačilo trefit bránu, Tomášek mi dal gól jako na zlatém podnose.

Také jste před ním hned smekal.

Přišlo to nějak automaticky, nepřemýšlel jsem o tom. Byl to jeho gól, takže jsem se ho snažil nějak potěšit.

Už předtím jste několikrát střílel.

Jo, snažil jsem se, kolikrát možná i trošku bezhlavě. Člověk se to snaží zlomit, střílí ze všeho. Někoho to třeba trefí nebo se šťastně odrazí. Jsem rád, že jsem to snad protrhl.

Před gólem jste ožil, v předchozích zápasech jste to takhle neměl.

Děkuju. Měl jsem to v hlavě. Snažil jsem se na to moc nemyslet, protože pak je to ještě horší. Člověk se snaží dostávat do šancí, být kolem brány. Jestli bylo vidět, že si zatím jdu, tak je to jenom dobře.

Jakub Krejčík (vlevo) a Tomáš Kundrátek se radují z gólu proti Dánsku.

Ulevilo se celé vaší lajně?

Dokud se vyhrává, je to samozřejmě lehčí. Ale cítili jsme, že by bylo fajn se něčím odrazit. Věřím, že dneska to bylo vidět. Měli jsme dobrá střídání i šance. Každým zápasem a každou třetinou si člověk zvyká víc a víc na to, s kým hraje. Začíná se to projevovat i na hře.

U čtvrtého gólu jste výborně clonil, jak jste tuto situaci viděl?

Snažím se být v předbrankovém prostoru, protože tam góly kolikrát padají. Viz jejich gól, kdy se objevil hráč před bránou a trefilo ho to do zadku. V minulých zápasech jsme v těchto místech moc nebyli a dneska jsme ukázali, že když se do nich dostaneme, góly můžou padnout.

Je to největší pozitivum zápasu?

Určitě. Najednou je každá střela nebezpečná, když gólman nevidí. Platí to i na druhou stranu. Když dokážeme hráče odklidit, našemu gólmanovi pomůžeme. To, co Dosty nebo Mráza vidí, chytí.

Jáchym Kondelík padá po souboji v dánském brankovišti.

Nakonec jste vyhráli o tři góly, ale Dánové dlouho drželi vyrovnaný stav.

Jo, občas jsme trošičku polevili, ale jsem hrozně rád, že jsme utkání zvládli. Vždycky jsme se dokázali hrozně rychle vrátit do zápasu, výhru jsme si zasloužili.

Zato přesilovka potřebuje zlepšení. Jak se o něj pokusíte?

Samozřejmě, že by chtěla, je to důležitá věc. Červusova lajna ji hraje perfektně, tam chybí jenom gól. Když to zjednodušíme i my a budeme střílet, bude to taky dobré.

Z papírově těžších celků vás nyní čeká už jen Kanada.

Tady není žádný soupeř jednoduchý. Proti Dánsku se to potvrdilo, v úterý to potvrdili Rakušané s Kanadou. Na každý zápas se musíme připravit co nejlépe a zvládnout ho.