Dej pozor, vrací to! Kaše povedenou fintou zpoza branky našel Sedláka

Divočina, že?

Jo, byla. Super pro diváky, horší pro trenéry. Určitě si k tomu něco řekneme, ale strašně podstatné je, že jsme získali ohromně důležité tři body. A nikdo se nebude koukat na výsledek.

Při vaší nahrávce na Sedláka... Koukal jste za sebe?

Trochu jsem věděl, že by tam mohl být. Dávám ji často, na bráchu v extralize vyšla a právě Sedlo mi říkal, že když jsme proti nim hráli v play off extraligy, skautovali to. Že si na nás měli dát pozor. A i teď věděl, že když mířím za bránu, má tam jet. Vyšlo to!

Byli jste domluvení, ano?

Vždycky klukům říkám, že to občas zkusím. Naštěstí tam Sedlo byl. Kdyby ne... To by bylo horší.

Jde o riskantní nahrávku?

Jak se to vezme. Přináší ovoce. Kdyby tam ale Lukáš nejel, valí do protiútoku. Taky jsme mohli mít puk v klidu. Obránci i brankář už směřují na druhou stranu, koukají, kde v rohu mě přečíslí.

Jak si sedá váš první útok?

Postupně docela dobře. Kaňky najdete, ale to vždycky. Myslím, že nehrajeme úplně špatně. Nezáleží nám, kdo z nás dá gól. Přijeli jsme sem jako jeden celek.

Ovšem přesilovka pět na tři nevypadala dobře.

Nedali jsme góla! Myslím ale, že jejich gólman předvedl pár hodně slušných zákroků. My to musíme sehrát trochu lépe, vypadalo to uspěchaně. Naštěstí nás nevyužitá přesilovka nestála zápas.

Co se vám honilo hlavou, když Dánové srovnali na 3:3?

Těší mě, že jsme na to hned během chvilinky odpověděli. Pak jim tam napadaly naše puky a úplně je odzbrojily. Kdyby šli do tlaku, vyvíjelo by se to hůř. Od třetí třetiny jsme hru kontrolovali.