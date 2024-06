Bývalý útočník hokejové Sparty spáchal sebevraždu. Rodině psali i Češi

V české extralize se představil v sezoně 2017/18, kdy posbíral čtrnáct bodů. Kromě krátké štace ve švédské a rakouské lize oddal svoji kariéru norskému Lillehammeru a Storhamaru.

„Byl tím nejlepším, co jsme v Lillehammeru měli. Budu na něj vzpomínat také jako na veselého a společenského člověka,“ řekl bývalý generální manažer klubu Atle Svensrud.

Reichenberg pravidelně reprezentoval Norsko na mezinárodních akcích, dvakrát se probojoval na světový šampionát, zahrál si taky na olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu v roce 2018.

Alexander Reichenberg z Norska (čelem) slaví svůj zásah v utkání proti Itálii.

Měl za sebou mimořádně povedený ročník, podle norského webu Gudbrandsdølen Dagningen o něj mělo zájem několik zahraničních klubů. Že si sám rozhodl vzít život, oznámila rodina až v nekrologu.

Co přesně ho k tomu vedlo, zůstává nejasné. Reichenbergův bratr Elias uvedl, že se Alexander často trápil komentáři na sociálních sítích.

„Je to součást této profese, zprávy se opakují po každém zápase, každou sezonu. Ať už si je připouštíte, nebo ne, dotkne se to každého. Spoustu lidí vám píše tolik věcí, které by vůbec neměli,“ řekl pro tamní televizi TV2.

Norský útočník Aleksander Reichenberg (v červeném) ujíždí Sabahudinu Kovačevičovi ze Slovinska.

Zároveň ale poděkoval všem, kteří mu vyjádřili upřímnou soustrast. „Dostal jsem zprávy jak v češtině, tak i několika dalších jazycích. A jednalo se o samé hezké věci,“ sdělil.

Rodina, ale i hokejová komunita se s Reichenbergem v pátek přišla rozloučit do kostela Nordre Ål, o jeho smrti informoval už na začátku května jeho zaměstnavatel Lillehammer IK.

„Je neuvěřitelně smutné, že už nikdy neuslyší jásot publika v naší aréně. A že ti z nás, kteří sedí na tribuně, už nikdy neuvidí hráče se širokým úsměvem, speciální kličkou nebo tvrdou střelou na přesilovce,“ napsal klub na sociálních sítích.