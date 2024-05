Sedlák jako elitní centr. Při druhém pokusu potřebuje dokázat, že roli zvládne

Druhý rok po sobě se objevuje na hokejovém mistrovství světa v roli elitního centra národního týmu. Teď dokázat, že ji zvládne.

Velká zodpovědnost většinou padne na velké jméno z NHL, nebo zkušeného borce z evropských soutěží. Jen málokdy na harcovníka z české extraligy.

Sedlák se do ní mezi Kubalíka s Červenkou posunul loni ze třetí formace. Díky skvělým výkonům (5 bodů ve 3 zápasech) a taky proto, že se zranil Filip Chytil, naděje z New Yorku.

Než si i on nešťastně zlomil kost v nártu...

Nastřelil ho puk. K naštvání.

„Doktoři hned spěchali pro sádru, já křičel: ‚Ne!‘ Pořád jsem doufal, že to bude dobrý. Ale měl jsem na noze prakticky pingpongový míček,“ vyprávěl loni Sedlák pro iDNES.cz ještě v Rize.

Na šampionátu to znamenalo konečnou.

Teď, o rok později, dostává Sedlák druhou šanci. Z NHL nakonec nedorazil Hertl ani jiní centři. Tedy ne že by jich bylo moc, ale to je jiné téma.

A i když kouč Radim Rulík v přípravě zkoušel v prvním útoku šikulu Michaela Špačka, ve prospěch Sedláka převážily jeho jiné přednosti.

Lukáš Sedlák (vlevo) a Joachim Blichfeld z Dánska bojují u mantinelu.

Taky mu narostly šikovné ruce, ale ještě víc se řadí mezi průbojné rváče, které to baví před brankovištěm a nevadí jim pelášit zpátky do obrany. Až se utvořil první útok ve složení Roman Červenka, Sedlák a Ondřej Kaše.

„Pořád si zvykáme, moc jsme toho spolu neodehráli,“ přiznával Sedlák ještě před vítězstvím nad Dány 7:4. „Ale zlepšujeme se, zjišťujeme, co od sebe potřebujeme.“

S Finy i Švýcary to byla pekelná taktická bitva. „Nikdo nikomu nic nedovolil,“ souhlasil Sedlák.

Proti Norům předvedli přece jen víc. Sedlák asistoval Červenkovi u prvního i druhého gólu, zvlášť přihrávka na 2:3 zpoza brány na najetého kapitána působila efektně. „Přesně takové šance potřebujeme častěji i proti lepším týmům. S Nory to fungovalo dobře.“

Ideální příležitost nacvičit souhru přichází teď. Jistě ji ocení i zvolna procitající střelec Dominik Kubalík. Sedlák s tím už začal.

Češi ve středu odehráli první ze tří zápasů s papírovými outsidery, zítra je čekají Rakušané a v sobotu Britové.

Sedlák bojuje i o to, aby mu role prvního centra zůstala, pokud se náhodou reprezentaci poštěstí a ze zámoří dorazí Martin Nečas nebo Pavel Zacha.

Jde o maličkosti, ale třeba trenéry přesvědčí taky přístup k tréninku.

„Jo, chodím o deset patnáct minut dřív s gólmany, přihlásil jsem se o to hned na začátku,“ říká Sedlák. Že by ta role měla možná patřit mlaďasům? „My jich zase tolik nemáme,“ zavtipkuje. „Ale o tom to přece není. Mě to baví, chodím takhle každý den i v klubu. Může to pomoct v zápase, když se pak dostanete do situace okolo brány. To je moje hra, tak dávám góly.“

Už loni do Rigy přijel Sedlák coby klíčový hokejista Pardubic, ovšem půl sezony ještě strávil za mořem. Třicítku zápasů rozdělil mezi Philadelphii a Colorado. Domů se vracel, aby po letech tým stál zase na něm.

Možná bylo na místě ptát se, jestli mu návrat do Česka neublíží, jestli se v menší konkurenci neuspokojí.

Sedlák se ale hned zařadil mezi nejlepší. Jen častokrát neudrží nervy. Štve ho, že procházejí neustálé fauly na něj, že po každém zápase skončí omlácený a rozhodčí podle něho až moc věcí přehlížejí.

Což na mezinárodní scéně nejde. A Sedlák se v tomhle ohledu zatím drží. A už začal dávat i góly.

