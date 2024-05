Vyprodaná O₂ arena? Musíme ji využít, velí Sedlák. Ještě má emoční dovolenou

Měl by patřit k hlavním oporám týmu. Oba dosavadní tréninky v pražské O 2 areně absolvoval na centru útoku s Romanem Červenkou a Ondřejem Kašem. Právě oni by se měli starat o produkci národního týmu, proto spolu řeší všechny možné herní situace.

„Víme, jaké jsou naše přednosti a jak se můžeme vzájemně využít a pomáhat si. Všichni ví, jací jsou to hráči. Zatím si to sedá, hodně se spolu bavíme, co a jak chceme dělat. Uvidíme v zápase, jak nám to bude fungovat, ale doufám, že se nám bude dařit,“ řekl po středečním tréninku.

Formace by mohla těžit z toho, že se jedná o všestranné hráče. Na první pohled z nich nikdo není vyslovený střelec. Každý ale umí akce zakončovat i tvořit, zároveň přispět také černou prací pro tým.

„Hlavně na začátku je komunikace opravdu důležitá. S Ondrou jsem snad v životě nehrál, s Romanem loni na mistrovství jeden zápas, než jsem se zranil. Víme, že jsme hráči, kteří góly dávat umí, nic jiného nám nezbývá,“ přidal.

Uvědomuje si, že s domácím šampionátem se stupňují očekávání fanoušků i tlak ze všech stran. „Už od konce základní části extraligy jsem v bublině, už tam mi totiž přišly některé věci, co se řešily okolo, až moc. Spoustu lidí spekuluje, píše domněnky. Tomu se snažím vyhrnout a soustředit se na sebe, ačkoliv to nejde pokaždé úplně dobře. V Americe to bylo podobné, v Rusku jsem nerozuměl, tam to bylo dobré,“ přiznal.

Čeští hokejisté na tréninku v O2 aréně.

S oproštěním se od okolního světa má ale bohaté zkušenosti. V jedenatřiceti letech má za sebou několik angažmá, byť ho větší úspěchy zatím míjejí. Vyhrál farmářskou AHL, blízko dalšímu titulu byl až letos s Pardubicemi.

„Člověk se s tím musí naučit pracovat, kritika je dobrá, ale musí být konstruktivní nebo oprávněná. Nemůžete si brát k srdci všechno, co napíše každý člověk, který třeba ani tolik hokeji nerozumí. Máme v týmu zkušené kluky, kteří si tím prošli a s tímhle umí pracovat,“ ujistil.

Do turnaje vstoupí v pátek soubojem s Finskem. Už teď je mu jasné, že český výběr požene vyprodaná aréna. S celým týmem bude muset ukázat psychickou odolnost.

„Já doufám, že nás to nepoloží. Nebývá zvykem, že máte za sebou na mezinárodní úrovni celou halu. My se s tím musíme vyrovnat a využít to. Na druhou stranu je ještě čas, teď mám stále emoční dovolenou,“ pronesl.

A jaký si dává pro šampionát cíl? Žádný konkrétní, v hlavě má jen první zápas.

„Pro nás bude důležitější jít procesem turnaje a nemyslet na finální výsledek. Nestresovat se z dobrého ani špatného. Soustředit se na dané utkání, protože můžete vyhrát jenom jeden zápas za den, ne celý turnaj. Musíme se dobře připravit a v pátek do toho vlétnout,“ zakončil.