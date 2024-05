Tým respektuje, jací hráči přijíždí, řekl Rulík. Kämpfovi doporučil odpočinek

Duo z Bostonu má zájem do Prahy přicestovat, čeká se už jen na zdravotní prohlídku.

Když přiletí, tak nejen já, ale všichni tady budeme rádi, že se k nám připojí další skvělí hráči z NHL.

Už víte, jak byste s nimi v sestavě naložil?

Jde o kluky, kteří hrají v zámoří první dvě lajny. Všichni v týmu to ví a respektují. Máme nějakou představu, ale zatím nechci předbíhat. Uvidíme.

Nečase jste poslali do akce hned v den příletu. Jak probíhala komunikace?

Martin si to přál. A my jsme měli stejný názor, takže jsme snadno došli ke shodě.

Možná trochu překvapivě jste ho využili i na oslabení.

Říkal, že dřív oslabení hrál, ale v uplynulé sezoně už ne. Šlo vyloženě jen o pokus. Pokud budou všichni zdraví, Martin už v dalších zápasech oslabení hrát nebude.

Už můžete prozradit, kdo po Nečasově dopsání na soupisku tým opustí? Padlo to na Michala Kovařčíka.

V sestavě chyběl David Kämpf. Stojí za jeho absencí nepříjemný střet, který musel skousnout v utkání s Rakouskem?

Ano. Domluvili jsme, že hrát nebude. Řekl jsem mu, jakou má v týmu pozici a doporučil jsem mu odpočinek. Je zbytečné, aby riskoval, protože před sebou máme důležité zápasy, ve kterých ho budeme potřebovat.

Hokejisté Česka oslavují vstřelenou branku proti Velké Británii.

K vítězství jste dokráčeli bez větších problémů. Jste s výkonem spokojený?

Do zápasu jsme výborně vstoupili. První třetinu jsme sehráli velmi dobře, měli jsme územní převahu. Mohlo nám tam padnout i více branek, šancí bylo dost, ale gólman soupeře podal skvělý výkon. Ve druhé třetině už jsme nebyli tak dominantní, ale povedla se nám přesilovka. Celkově jsme utkání měli pod kontrolou.

Excelovala především první lajna, Roman Červenka se blýskl čtyřmi body.

A Lukáš Sedlák dal dvě branky. To jen dokresluje, že jim zápas opravdu vyšel. Nechci to ale nějak přehnaně vyzdvihovat, aby to nebylo nepříjemné klukům, kteří padali do střel a zrovna gól nedali. Někdy se daří víc jedné lajně, jindy zase někomu dalšímu.

Podali jste další týmový výkon, v tomto ohledu zatím nepolevujete.

Přesně tak jsme to chtěli. A pro zbytek turnaje je opravdu důležité, abychom tak pokračovali. V klíčových zápasech se bez týmovosti a obětavosti neobejdeme.

Budete hráčům vytýkat pět vyloučení?

Jde o jednu z věcí, na které musíme zapracovat. Do dalších zápasů bychom oslabení chtěli hrát určitě méně. Rozebíráme to často, musíme se poučit.