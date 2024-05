ONLINE: Česko - Británie 0:0. Šance hned na úvod, Červenku vychytal Bowns

S hvězdnou posilou v akci. Čeští hokejisté naskakují do předposledního skupinového utkání proti Velké Británii i s útočníkem Martinem Nečasem, který se na světovém šampionátu rozkoukává po poledním příletu do Prahy. Ze sestavy vypadl centr třetí formace David Kämpf. Do branky se znovu vrací Lukáš Dostál. Zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži.