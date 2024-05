Posila s extra motivací. Kam ji zařadit? Nečas může z mistrovství těžit i v NHL

Vyřazení kousal těžko. Smutek v očích, moc do řeči mu nebylo. Kdo ví, třeba si po skončení šestého zápasu série druhého kola play off s New York Rangers pomyslel, že právě odehrál poslední duel v dresu Caroliny. Pokud ano, nebylo by to velké překvapení. Vždyť téma přesunu hokejisty Martina Nečase se napříč NHL už několikrát skloňovalo.