Mrázek o Nečasovi: V Praze nám ukáže! A třeba tu brzy uvidíme další jména

Jak se těšíte na Nečase?

Tři roky jsme spolu hráli, jsme dobří kamarádi a věděl jsem, že dorazí. V Carolině by měl dostat jinou roli, ale v tom týmu se to vede trošku jinak. U nás v Praze prostor určitě dostane.

Poslední roky hraje na křídle, ale dřív byl hlavně na centru. Zvládl by tu roli znovu v národním týmu?

To je otázka na něho a trenéry, ale myslím, že je tak kvalitní, že zvládne jakoukoli roli mu dají.

Radil byste mu nastoupit hned v sobotu proti Britům?

Je to lepší, ať se rozhýbe, utlumí jet lag a spí se mu dobře. Bude připravený.

Budete sledovat zápas Bostonu?

S klukama jsme se bavili, že než se dostaneme z haly a dáme si večeři, bude už první třetina. Třeba tu bude za pár dní dalších pár jmen.

Jaký to byl s Rakouskem zápas?

O hodně lehčí než s Nory. Měl jsem dost doteků s pukem za bránou, to mě trochu dostalo do hry a ve druhé třetině měli několik šancí, cpali se do brány. Pomohlo mi to.

Máte už pět třetin bez inkasovaného gólu.

Cítím se dobře, komunikace s obránci probíhala správně a puky jsem viděl. Výborně jsme ubránili oslabení na začátku druhé třetiny a ke konci jsme se uklidnili dvěma góly.

Všimli jsme si, že jste Davida Špačka i Tomáška u brankoviště odtahoval od potyček s protihráči, proč?

Jak jsme hráli v Brně přípravný turnaj, překvapilo mě, že kdokoliv jde před bránou do souboje, dostane dvě minuty. To jsem viděl poprvé, že by šel hráč do brankáře, obránce mu dá lehký krosček a hned jde sedět. Jsou to zbytečná vyloučení, je lepší se jich vyvarovat.