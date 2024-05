Velká posila pro Čechy? Musíme se domluvit, ale zájem mám, vzkázal Nečas

Jeho odhodlání přijet potvrdil i generální manažer reprezentace Petr Nedvěd, ale upozornil, že Nečas musí nejprve v Carolině absolvovat zdravotní prohlídku.

„Jsme domluvení, že si budeme dnes odpoledne volat a řekneme si, jak na tom je. Věřím tedy, že ještě během dneška budeme vědět, jak a případně kdy se k našemu týmu připojí.“

Český hokejista za stavu 1:3 na zápasy pomohl odvrátit vyřazení gólem a přihrávkou. Trefil se i v šestém pokračování série, v devatenácté minutě přesnou ranou pod horní tyč otevřel skóre.

Na výhru a zdramatizování série to tentokrát nestačilo. Hurricanes promarnili nadějné vedení 3:1, ve třetí třetině inkasovali hned čtyřikrát a ve vyřazovací fázi zámořské soutěže končí.

„Začali jsme zbytečně pasivně bránit, neproměnili jsem nějaké šance. Bohužel tomu Rangers šli víc naproti, gólman jim to zavřel,“ mrzelo Nečase v rozhovoru pro iDNES.tv.

Sezona pro něj ještě skončit nemusí. Národní mužstvo má stále tři volná místa na soupisce a čeká na posily ze zámoří. Rodák z Nového Města na Moravě může být jednou z nich.

Účast na domácím šampionátu přislíbil už v průběhu sezony, teď se musí spojit s vedením reprezentace, probrat veškeré náležitosti a v případě domluvy začít plánovat přesun ze zámoří.

Martin Nečas (vlevo) z Caroliny se raduje ze své trefy v šestém zápase série proti NY Rangers.

Češi se chystají na páté vystoupení v základní skupině, večer od 20.20 nastoupí proti nepříjemným Rakušanům, kteří si ve čtvrtek překvapivě vyšlápli na Finsko.

Pokud by pětadvacetiletý útočník do Prahy dorazil, stihl by až úterní závěrečný duel ve skupině proti Kanadě a čtvrteční čtvrtfinále, ke kterému má reprezentace se ziskem devíti bodů slušně nakročeno.

Nečas by se na světovém šampionátu představil podruhé v kariéře. Před šesti lety dostal důvěru od trenéra Josefa Jandače, coby devatenáctiletý benjamínek v sedmi zápasech posbíral pět bodů (3+2).

Od té doby se postupně vypracoval v jednoho z nejlepších českých hokejistů. V základní části této sezony se zapsal do statistik třiapadesátkrát (24+29), play off zakončil s bilancí 4+5.

Po vyřazení od Rangers je bez smlouvy. I tak už před měsícem odhodlaně hlásil: „Doufám, že nevypadneme, ale pokud ano, tak další den sednu na letadlo a letím do Prahy.“

Národní tým by ho určitě přivítal s otevřenou náručí. Dá se očekávat, že by mu trenéři okamžitě svěřili místo v jedné z elitních ofenzivních formací a na přesilovce.

Kvůli Davidu Pastrňákovi s Pavlem Zachou bedlivě sledují také vývoj série mezi Bostonem a Floridou, šestý zápas je za stavu 3:2 pro Panthers na programu v sobotu ráno (1.00 SEČ).