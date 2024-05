Nečas pomohl odvrátit vyřazení dvěma body, Dallas je blízko postupu

Vítězi Prezidentovy trofeje z letošní základní části, hokejisté Rangers, vstoupili do play off ve velkém stylu, když po triumfu 4:0 na zápasy nad Washingtonem uspěli i v úvodních třech partiích druhého kola proti Carolině. Tým Hurricanes se však v kritické chvíli vzchopil a výsledky 4:3 a 4:1 odmítl úvodní dva pokusy New Yorku o završení postupu.

V pondělní partii se tomu stalo až díky čtyřem trefám hostující Caroliny ze třetí třetiny. Blueshirts před svými fanoušky ve slavné Madison Square Garden vedli od 27. minuty, kdy se při hře v oslabení prosadil sváteční střelec Jacob Trouba. Kapitán Rangers proměnil přečíslení 2 na 1 střelou z pravého kruhu.

Carolina ukončila neprůstřelnost Igora Šesťorkina až v 44. minutě, kdy se dlouhou kličkou prosadil zkušený centr Jordan Staal. Smírný stav 1:1 vydržel jen do 47. minuty. Po ráně beka Bradyho Skjeie se dostal k zakončení z předbrankového prostoru Jevgenij Kuzněcov. Krátce na to navíc Trouba za bránou Rangers přišel o puk a Martin Nečas (15:56, 1+1, +2, 2 střely) pohotově našel volného mezi kruhy Jordana Martinooka.

Český forvard ve službách Caroliny navíc neřekl své poslední slovo. V 57. minutě při závěrečné snaze domácích bez brankáře napálil přes celé kluziště puk do opuštěné klece - 4:1 pro Hurricanes. V sestavě New Yorku po senzačním návratu do sestavy po vleklých potížích s otřesy mozku podruhé za sebou chyběl nemocný Filip Chytil.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

New York Rangers New York Rangers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:4 (0:0, 1:0, 0:4) Góly:

26:23 Trouba Góly:

43:33 J. Staal (Orlov)

46:39 Je. Kuzněcov (Skjei, Kotkaniemi)

49:56 Martinook (Drury, Nečas)

56:31 Nečas (Drury, Chatfield) Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – Fox (A), R. Lindgren, Schneider, K. Miller, Trouba (C), E. Gustafsson – Roslovic, Zibanejad, Kreider – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – Kakko, Wennberg, Cuylle – Rempe, Goodrow, Vesey. Sestavy:

Andersen (Kočetkov) – Burns, Slavin (A), DeAngelo, Skjei, Chatfield, Orlov – Svečnikov, S. Aho II, Guentzel – Nečas, Drury, Martinook (A) – Jarvis, J. Staal (C), Teräväinen – Noesen, Je. Kuzněcov, Kotkaniemi. Rozhodčí: St. Laurent, O'Rourke – Gawryletz, Murchison Počet diváků: 18 006 Stav série: 3:2