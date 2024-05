Uzdravený Chytil pomohl k výhře Rangers, Dallas srovnal s Coloradem

V letošním play off NHL stále neporažení hokejisté Rangers uspěli 3:2 po prodloužení na ledě Caroliny a za stavu série 3:0 na zápasy jsou jen krok od postupu do finále Východní konference. Výhru slavil také český navrátilec z marodky Filip Chytil. Naopak vyrovnaná je série mezi Dallasem a Coloradem poté, co Stars i bez zraněného Radka Faksy naposledy uspěli 5:3.