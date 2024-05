Florida srovnala s Bostonem krok, Pastrňák se porval s Tkachukem

Boston v otevíracím zápase série druhého kola play off překvapil odpočaté hokejisty Floridy výhrou 5:1. Dvě asistence bral Pavel Zacha a jednou přihrával i David Pastrňák. Prvně jmenovaný český centr (15:35, 0+1, +1) se dokázal prosadit i odvetném duelu, tentokrát však asistoval u jediné trefy Bruins v utkání. Tu ve 13. minutě zařídil Charlie Coyle.

Panthers však v dalším průběhu před svými fanoušky zabrali a po třech gólech ze druhé a třetí třetiny triumfem 6:1 srovnali sérii na 1:1 na zápasy. Skvělé výkony podali hlavně kapitán Aleksander Barkov (2+2) a Sam Reinhart (0+4). Statistiky si výrazně vylepšoval také bek Brandon Montour (1+2).

Další produktivní útočník Floridy Matthew Tkachuk tentokrát nebodoval, přesto bylo jeho jméno nakonec také hodně skloňováno. V 53. minutě za rozhodnutého stavu totiž vzbudil velkou vlnu emocí, která se jistě potáhne i v dalším průběhu série.

Do pěstního souboje se totiž pustil s hvězdným Pastrňákem (14:57, -1), který s danou disciplínou nemá zkušenosti. Známý provokatér má naopak bohatou praxi, údery Tkachuka ze závěru potyčky zezadu do hlavy ležícího soka však byly za hranou. Kromě obou útočníků rozhodčí krátce před tím vykázali předčasně do kabin ještě dalších deset hráčů včetně opor Bostonu Marchanda s McAvoyem.

V úvodní kanadské partii mezi Vancouverem a Edmontonem se z těsné výhry 5:4 radovali Canucks s českým obráncem Filipem Hronkem (20:50, +1, 2 střely) v sestavě. Domácí hokejisté slavili výhru, přestože v průběhu zápasu prohrávali už 1:4. V dresu Oilers totiž opět řádil kanonýr Zach Hyman, jenž se ve 3. a 34. minutě radoval ze svého 8. a 9. gólu v probíhajícím play off. Naopak poprvé ve vyřazovacích bojích se prosadili beci Mattias Ekholm a Cody Ceci.

Naději Vancouveru na zvrat nepříznivého vývoje vykřesal snížením na 2:4 těsně před druhým odchodem do kabin Elias Lindholm. Ve třetím dějství pak pokračovali ve stíhací jízdě J.T. Miller a Nikita Zadorov, jenž v 54. minutě srovnával na 4:4. Rozhodující akci zápasu a završení velkého obratu si pak schoval na 55. minutu hrdina Conor Garland. Chytrou sérií přihrávek se dostal do útočného pásma a na pravém křídle z poměrně ostrého úhlu nachytal zakončením mezi betony brankáře Stuarta Skinnera.

Edmonton se v závěru druhé třetiny na chvíli musel obejít o služby hvězdného Leona Draisaitla, do třetí třetiny se však produktivní Němec vrátil. Ke dvěma asistencím již ale další bod nepřidal, s Connorem McDavidem (v zápase 0+1) se neprosadil ani při závěrečné hře Oilers bez brankáře.

Výsledky

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 5:4 (0:2, 2:2, 3:0) Góly:

20:53 Joshua (Cole, E. Lindholm)

37:01 E. Lindholm (Joshua, Soucy)

49:38 J. Miller (Boeser, Soucy)

53:47 Zadorov (Blueger, Höglander)

54:26 Garland (Joshua, Zadorov) Góly:

02:11 Hyman (Nugent-Hopkins, Draisaitl)

15:01 Ekholm (Draisaitl)

32:26 Ceci (Ryan, Nugent-Hopkins)

33:11 Hyman (Bouchard, McDavid) Sestavy:

Šilovs (DeSmith) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers, Soucy, Cole, Zadorov – Michejev, E. Pettersson (A), Höglander – Boeser, J. Miller (A), P. Suter – Garland, E. Lindholm, Joshua – Lafferty, Blueger, Di Giuseppe. Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Ceci, Nurse (A), Desharnais, Kulak – Hyman, McDavid (C), Janmark – E. Kane, Draisaitl (A), Nugent-Hopkins – Perry, R. McLeod, Holloway – C. Brown, Ryan, Foegele. Rozhodčí: Rehman, Kozari – Murchison, Gawryletz Počet diváků: 18 823 Stav série: 1:0