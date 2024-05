Faksa gólem kariéry trefil Dallasu postup, Nečas pálil za Carolinu

Centr čtvrté formace Dallasu Radek Faksa (10:30, 1+0, +1, 1 střela) se vrátil do sestavy pro klíčový sedmý zápas proti Vegas po vynechaných čtyřech duelech kvůli zdravotním potížím. 30letý defenzivní specialista nabitého týmu Stars, jenž se v základní části trefil sedmkrát a své gólové maximum drží z ročníku 2017/18 se 17 zásahy, se nečekaně stal hlavním hrdinou klíčové partie v play off.

2. kolo play off Západní konference: Colorado - Dallas Vancouver - Edmonton Východní konference: Florida - Boston Rangers - Carolina

Obhájce Stanley Cupu poslal na dovolenou poté, co v 41. minutě pohotovým bekhendovým zakončením z pravého kruhu překvapil gólmana Adina Hilla a dostal Stars do trháku 2:1. O nejtěsnější vedení již domácí nepřišli a mohli tak slavit postup do druhého kola, ve kterém je čeká Colorado.

Faksa byl za svůj výkon zvolen první hvězdou duelu, ve kterém se jako první v zahajovací třetině trefil útočník Dallasu Wyatt Johnston. Ve druhém dějství za Golden Knights srovnával Brett Howden.

Na rozdíl od Faksy naopak zklamaný odcházel do kabin hostující Tomáš Hertl (18:49, -1, 2 střely). Velká posila Vegas ze San Jose tak stihla v novém dresu jen sedm zápasů play off, ve kterých vstřelila jednu branku.

Český útočník byl hodně vidět i v partii mezi Rangers a Carolinou, kteří již rozehráli sérii druhého kola Východní konference. V zahajovací třetině nastřelil aktivní Martin Nečas (17:58, 1+0, +/-: 0, 2 střely) tyč za Igorem Šesťorkinem a v úvodu třetího dějství se již gólově prosadil, když se dostal za obranu New Yorku a trefil mezírku mezi betony ruského gólmana.

Snižoval tak ztrátu Hurricanes, kteří v úvodní dvacetiminutovce inkasovali třikrát po akcích Vincenta Trochecka a dvougólového Miky Zibanejada. Švédský centr byl s bilancí 2+1 mužem zápasu.

Nejtěsnější vedení Rangers v 49. minutě pojišťoval na průběžných 4:2 tahoun ofenzivy domácích Artěmij Panarin a právě jeho trefa byla nakonec tou vítěznou. Poslední slovo si totiž v 59. minutě vzal ještě hostující Seth Jarvis.

Výsledky

New York Rangers New York Rangers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:3 (3:1, 0:0, 1:2) Góly:

02:46 Zibanejad (Roslovic, Fox)

10:05 Zibanejad (Kreider, Trocheck)

16:28 Trocheck (Zibanejad, Kreider)

48:21 Panarin (Lafrenière) Góly:

03:46 Slavin (S. Aho II, Guentzel)

42:48 Nečas (Martinook, Orlov)

58:13 Jarvis (S. Aho II, Burns) Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – Fox, R. Lindgren, Schneider, K. Miller, Trouba (C), E. Gustafsson – Roslovic, Zibanejad (A), Kreider – Lafrenière, Trocheck, Panarin – Kakko, Wennberg, Cuylle – Rempe, Goodrow (A), Vesey. Sestavy:

Andersen (Kočetkov) – Burns, Slavin (A), DeAngelo, Skjei, Chatfield, Orlov – Svečnikov, S. Aho II (A), Guentzel – Jarvis, J. Staal (C), Teräväinen – Nečas, Drury, Martinook – Noesen, Je. Kuzněcov, Kotkaniemi. Rozhodčí: Kozari, Rehman – Daisy, Berg Počet diváků: 18 006 Stav série: 1:0