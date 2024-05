Přiletí na MS Pastrňák se Zachou? Reprezentaci zbývají dvě volná místa

Bruins prohráli šestý duel s Floridou 1:2 a nedokázali tak odvrátit další mečbol soupeře. Jedinou branku Bostonu vstřelil Zacha, Pastrňák v zápase nebodoval. Oba čeští útočníci jsou teď v hledáčku české reprezentace.

Pastrňák si na mistrovství světa zahrál naposledy před dvěma lety, v základní skupině stihl odehrát čtyři duely a v play off výrazně přispěl k zisku bronzových medailí. Za sedm zápasů tehdy nasbíral deset bodů (7+3). Reprezentoval také na šampionátech v letech 2016, 2017 a 2018.

Naopak Zacha by v případě příletu do Prahy v seniorské reprezentaci debutoval. Ačkoliv účast na mistrovství sliboval už loni, nakonec se z osobních důvodů omluvil. „Detaily nechám na vás, zeptejte se ho sami. Nám řekl, že se nepřipojí. Na mistrovství světa ještě nebyl, je to otázka na něj,“ komentoval tehdy situaci generální manažer reprezentace Martin Havlát.

Na domácím turnaji by realizačnímu týmu přišel vhod, z NHL má vyzkoušenou souhru s Pastrňákem, k bostonské dvojici by tak trenéři hledali jen vhodného útočníka.

Přílet třetího vyřazeného Lauka je nepravděpodobný, v sestavě Bruins nejčastěji figuruje ve čtvrté formaci, což jsou pozice, které má Rulíkův výběr silně obsazen.