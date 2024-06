Lopata místo špachtle. Hlava o úspěšné sezoně, radě od legendy i hokejkách

Už rok předtím se trefil osmnáctkrát, před dvěma sezonami ještě v Kladně patnáckrát a dvakrát v baráži.

Kdo vás přivedl na myšlenku změnit hokejky?

Hlavně Tomáš Plekanec, když jsem byl ještě v Kladně. Říkal: Už si neber ty svoje špachtle, strč si je někam. Já měl hodně úzkou čepel a hodně puků mi přeskočilo v důležitých situacích, kdy jsem měl poloprázdnou bránu. Nechal jsem si tedy lopaty o něco zvětšit a musím říct, že to je lepší, puky přeskakují méně. I litvínovská legenda pan Prorok mi to radil. Sám hrál s takovým hrablem na sníh a povídá: Kdybys měl to moje hrablo, dáš čtyřicet gólů, s touhle špejlí buď rád, že jsi dal vůbec nějaký!

Kdy jste hokejky změnil?

Mám je dvě sezony za sebou. Letos jen nevím, jestli byla nějaká špatná várka, ale dost hokejek se lámalo ve stejném místě, posílalo se to na reklamaci. Ale znát to je, člověk si na to jen musí zvyknout.

22 gólů vstřelil Nicolas Hlava v základní části uplynulé extraligy, další dva přidal v play off

Jak vás chválili, či kritizovali za minulou sezonu váš tchán Vladimír Kýhos a jeho otec, oba bývalí skvělí hráči i trenéři.

Gratulovali a byli spokojení, že to byla fajn sezona, po delší době si v Litvínově hokej zase užívali. Děda Kýhos koukal doma, a když jsme se viděli, říkal, že se mu to líbilo. Jsem rád, že jsem v hokejové rodině nedělal ostudu.

Takže tchán na vás tentokrát nebral sekyru, jako když jste si namlouval jeho dceru?

Ne, sekyra nebyla. (smích)

Cítíte sám na sobě, že jste ve třiceti už vyhranější?

Je to tak. Když jsem vletěl do extraligy, hrál jsem čtvrtou lajnu. Bylo to o tom běž tam, sraž se s někým a pojď střídat, hlavně tam nic nevyváděj a nedělej kličky. Teď už to tak není, pozice v týmu je jiná.

Litvínovský hokejista Nicolas Hlava se chystá na novou sezonu.

Vy jste celou sezonu odehrál s bratry Kašovými, jak těžké bylo se s nimi sžít?

Je důležité přijmout roli, co od vás ti lepší hráči vyžadují. Někdo se třeba urazí, řekne, já s nimi hrát nechci, oni mi puk nebudou dávat. Ale já jsem s tím v pohodě, vím, že bráchové budou hledat víc sebe, a právě pak je potřeba najít si ta místa, kde můžu být užitečný já. Hledat nějaký prostor před bránou, kde můžu dávat góly. Nebo udělat jinou práci pro kluky. Nejdůležitější je přijmout roli, aby člověk vyhověl spoluhráčům, pak lajna může být úspěšná kompletně.

Takže ego stranou?

Samozřejmě. Nemůžete dát k sobě tři extra plejery, kteří chtějí být pořád na puku. Je potřeba to nějak rozdělit, to je už práce trenérů.

Vy jste to zažil i v Kladně po boku ještě větších hvězd Jágra a Plekance. A prý vás docela pucovali.

Občas je potřeba říct si, mohl jsi puk déle podržet, nemusel jsi ho odhazovat. Je to normální v každém týmu. S věkem člověk sám ví, že mohl udělat něco jinak, určitě si to uvědomuju. Kluci chtějí jen poradit.

Třetí ročník po sobě máte přes 17 gólů, to už není náhoda, ne?

Před sezonou si dávám osobní cíle. A tím nejdůležitějším je vydržet konzistentní, navazovat na předešlé výkony. Spousta lidí říkala, ten hrál v Kladně s Plekym, proto dal tolik gólů. Asi to už nebude úplně náhoda, ale na druhou stranu nechci být ve výšinách, že jsem nějaký extra plejer. Mám to postavené na tvrdé práci, u které je potřeba zůstat. A naopak ještě víc přidat. S trenéry jsme řešili, že jsou tam pořád nedostatky, které se dají zlepšit. Je potřeba na tom zapracovat a být v další sezoně zase o kus lepší.

O jaké výtky šlo?

Nešlo o výtky, spíš kde je možné přidat. Když koukám zpětně na zápasy, občas zbytečně odhazuji puk, jde taky o blokování střel, práci v obranném pásmu jako výběr místa, někdy přijde zbytečný oblouk. Jsou to detaily, které rozlišují, jestli hráč úspěšný je, nebo není. Takže je na co navázat i v čem se zlepšit.

Trnete, jestli se do NHL nevrátí váš parťák Ondřej Kaše?

Když jsem koukal, jak hrál i v nároďáku, tak tam asi strašák je. Byl jedním z našich nejlepších hráčů. S bráchy Kašovými nám to sedlo, hráli jsme dobře. Ale nikde není psáno, že i když Ondra zůstane, budeme nastupovat zase spolu. Vidělo by se podle přípravy.

A jaká je pro vás ta letní?

Tím, že je s Petrem Švehlou, tak se na ni vždy těším. Trénuju s ním většinu kariéry. Je to tvrdá práce, v některých chvílích není příjemná, ale je potřeba se připravit na sezonu. Loni se nám to povedlo dobře, není důvod něco měnit. Posilovna mi nevadí, to spíš výběh sjezdovky nebo schodů. Radši bych fotbálek.

Jak jste vstřebal úspěch? Zastavily vás až Pardubice v semifinále.

Bylo fajn potkávat lidi v Litvínově, děkovali a gratulovali k parádní sezoně. Příjemné. I z osobního hlediska to bylo dobré. Jen na to nějakým způsobem musíme navázat.

Je to velký závazek?

Ano, vzhledem k fanouškům i k nám osobně, našim cílům. Soupeři už nás nebudou brát jako dříve, obhájit ty pozice nebude nic lehkého.