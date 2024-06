David si na těžké časy pamatuje, jsem za to ráda, říká Pastrňákova maminka

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Aby v malém bytě na havířovském sídlišti uživila dva syny, nezdráhala se brát ani ty nejpodřadnější práce a brigády. A i když jeden z nich jménem David Pastrňák to v hokeji dotáhl až do NHL a ve finále mistrovství světa vstřelil rozhodující gól, ji samotnou to nezměnilo. „Dobráckou povahu má David po mně,“ říká Marcela Ziembová. Co teď dělá a proč jí vztahy s otci synů nevyšly?