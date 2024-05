Posily z Bostonu letí na MS. Pastrňák i Zacha prošli kontrolou, dorazí v pondělí

Potvrzeno, očekávané posily z NHL David Pastrňák s Pavlem Zachou doplní český výběr na domácím hokejovém šampionátu. Útočníci Bostonu prošli zdravotními prohlídkami a klub je pustil. K týmu se připojí v pondělí. Mohli by tak naskočit už do závěrečného skupinového klání s Kanadou, které je na programu o den později. „Poprvé by se měli na ledě objevit během ranního rozbruslení před zápasem,“ oznámil generální manažer Petr Nedvěd.