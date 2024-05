Pastrňákovy přílety během MS. Skolil Rusy, strhnul kabinu a válel s Krejčím

Ví se o něm, že k reprezentaci má velice vřelý vztah. Jakmile mu skončí klubová sezona a netrápí ho vážnější zdravotní obtíže, vyřeší si vše potřebné a vyráží na cestu.

Minulost hovoří jasně. Nejlepší český hokejista současnosti nepotřebuje moc času na rozkoukání. Rychlé přivítání se spoluhráči, pár pokynů od trenérů, lehký kontakt s ledem a jde se na věc.

Když Pastrňák přiletí, národní tým vítězí. Před šesti lety na šampionátu v Kodani i předloni v Tampere ukázal, že je rozdílovým hráčem. Předvedl dva skvělé výkony, okamžitě zanechal dojem.

Tak pojďme postupně.

V roce 2018 dorazil společně s parťákem Davidem Krejčím poté, co Boston ve druhém kole play off NHL nestačil na Tampu. Hektický den si žádal odpolední odpočinek, po němž se oba domluvili: „Večer půjdeme do akce!“

„Patří k nejlepším, s takovými hráči budeme samozřejmě lepší. Na papíře to vypadá krásně, ale musíme to potvrdit v zápasech,“ hlásil Václav Prospal, tehdejší asistent reprezentačního kouč Josefa Jandače.

David Pastrňák střílí vítězný gól Rusům.

Nikdo nemohl tušit, že se nové posily, které zapadly do lajny k Dmitriji Jaškinovi, uvedou až tak suverénním způsobem. Krejčí se ve čtrnácté minutě postaral o první český gól, na zbývajících třech trefách se podílel asistencí.

A Pastrňák? Po ledě se pohyboval s velkou lehkostí, v základní hrací době nastřádal dva body (1+1) a v prodloužení rozhodl, když střelou zpoza branky překvapil obrovitého Vasilije Košečkina.

„Všichni jsme cítili jejich přítomnost. Odvedli mimořádný výkon, patří jim velký respekt,“ smekl Jandač po cenném vítězství 4:3 v prodloužení.

„Porazit Rusko je vždycky paráda. Když jdete do zápasu bez očekávání, většinou to dopadne dobře. Dařilo se nám, cítil jsem se dobře,“ pochvaloval si rodák z Havířova.

Z Dánska nakonec odjížděl zklamaný. Národní tým si ve čtvrtfinále nevěděl rady s fenomenálním Patrickem Kanem, Spojeným státům americkým podlehl 2:3.

Další zapojení české hokejové hvězdy v průběhu šampionátu už vyústilo v medailovou tečku. Předloni nebyl úplně stoprocentně fit, ale touha pomoct reprezentaci nakonec převážila.

David Pastrňák, David Krejčí a Roman Červenka (zleva) slaví v české kabině s bronzem.

Klíčovou roli opět sehrál Krejčí, jenž se o rok dříve přesunul ze zámoří do Olomouce a pohrával si s myšlenkou o konci kariéry. Jeho dlouholetý parťák si moc přál vedle něj ještě jednou nastoupit.

„Byla to velká motivace, ale má to i druhý rozměr. Chci konečně zažít nějaký úspěch. Udělat radost našim fanouškům je velká výzva,“ přiznal krátce po příletu do Tampere.

Dorazil právě včas. Po historické porážce s Rakouskem, s nimiž Češi prohráli 1:2 na samostatné nájezdy. O dva dny později vletěli na Lotyše, všech pět branek jim nasypali během úvodního dějství.

Ofenzivní tahoun Bruins jednou udeřil, připsal si i asistenci. Spoluhráči na něj po jasném vítězství 5:1 pěli ódy. Chválili jeho dovednosti, energii, odhodlání a souhru s Krejčím.

„Je důležité, že jsou kamarádi i mimo led. Znal jsem jejich společnou historii, každý mi o ní vyprávěl, ale až teď jsem ji sám mohl zažít,“ smekl finský trenér Kari Jalonen.

Také díky oprášení úspěšné spolupráce, k níž nemalým dílem přispěl i kapitán a lídr bodování turnaje Roman Červenka, ukončil národní tým desetiletý medailový půst ze světových šampionátů.

Fanoušci si chtějí radostné chvilky užít i letos v Praze. Dění z posledních dní ještě zvyšuje jejich očekávání a naděje.

V sobotu uvítal Radim Rulík v kabině Martina Nečase, který hned naskočil proti Velké Británii. Pátý nejproduktivnější hráč základní části aktuálního ročníku NHL necestuje sám, připojil se k němu i Pavel Zacha.

Moc zvučnějších českých jmen v zámoří nenajdete, ofenziva národního týmu rázem dostává úplně novou tvář. Zaplněné tribuny se nemohou dočkat, až nové akvizice uvidí pohromadě na ledě.

Dočkají se v utkání s Kanadou dalšího Pastrňákova galapředstavení?