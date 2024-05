S Pastou je snadné hrát. Zacha chválil komunikaci, o minulosti mluvit nechtěl

Do Prahy přicestoval po vyřazení Bostonu z play off NHL společně s Davidem Pastrňákem. České barvy bude hájit poprvé od juniorského šampionátu v roce 2016, od té doby posílal jen omluvenky.

Ne jednu nebo dvě, ale hned šest.

Odkazoval se na osobní a rodinné důvody, zmiňoval i doporučení agenta. Fanoušky tím několikrát pořádně namíchl. A najdou se i tací, kteří mu stále neodpustili.

Generální manažer Petr Nedvěd a kouč Radim Rulík po inspekční cestě do zámoří usoudili, že nastal čas udělat za minulostí tlustou čáru a začít znovu.

Také proto je Zacha připravený bojovat za národní tým na ostře sledovaném domácím šampionátu. Dorazil po nejlepší sezoně v kariéře, s Pastrňákem by měli ještě oživit českou ofenzivu.

Co dalšího rozhodlo o vaší účasti na mistrovství?

Důležitá pro mě byla komunikace a zájem manažerů, kteří chtěli, abych přijel. Když za mnou do zámoří přiletěli, pobavili jsme se o tom, co bylo. Pak jsem se rozhodl říct, že bych přijel. Hrálo to velkou roli.

Sledoval jste dosavadní průběh turnaje?

Viděl jsem několik videí, Pasta mi ukazoval, jak to tady vypadá. Atmosféra je v Česku jedna z nejlepších na světě, trošku jiná než v NHL. Těším se, až ji poznám naživo.

Pomůže vám, že hned naskočíte proti silné Kanadě?

Zahrát si s tak dobrým týmem bude výzva, aspoň se připravíme na další důležité zápasy. Jsem rád, že tady můžu být a zahrát si.

Navíc vás trenéři pravděpodobně nasadí vedle Pastrňáka, na kterého jste zvyklý.

S Davidem jsme spolu strávili skoro dvě celé sezony, takže by to bylo super. Ale viděl jsem, že všichni hráči v týmu jsou výborní. Ať už budu hrát s kýmkoliv, budu za to rád.

V čem si s parťákem z Bostonu vyhovujete?

Je jedním z nejlepších hráčů v NHL, hrát s ním je docela jednoduché. Neustále se mnou řeší, kde má být. Už když jsem do Bostonu přicházel, tak mi s Davidem Krejčím hodně pomohli. Radili mi, jak se zlepšovat, co a jak dělat. A když víte o sobě na ledě víte, hodně to pomáhá.

David Pastrňák a Pavel Zacha (vpravo) jsou v Praze (20. května 2024)

V základní části jste stanovil maximum v počtu bodů, posbíral jste jich devětapadesát.

Celou sezonu jsem se cítil dobře. Udělám cokoliv pro to, abych mohl týmu trošku pomoct. Viděl jsem, že se mu hodně daří, což je super. Budu mít radost, když využiju formy, kterou jsem měl.

Po dlouhých letech se v kabině potkáte s několika bývali spoluhráči. Těšíte se?

Když jsem se podíval na soupisku a viděl hráče, se kterými jsem dříve hrál, byl jsem hodně natěšený. Pobavíme se ještě teď, když je víc času a nehrajeme zápas.

Nebude pro vás problém si zvyknout na větší kluziště?

Dlouho jsem na něm nehrál, ale je tady hodně týmů, třeba Kanaďané a Američané, které na něm taky nehrají. Neberu to jako nevýhodu. Jen se těším, až to začne.