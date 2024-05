ONLINE: Kanada - Švýcarsko 0:0. První polovina úvodní části šance nenabídla

Kanadští hokejisté hájí v semifinále neporazitelnost, ve skupině přišli o body pouze s Čechy a Rakušany, v obou případech promarnili nadějný náskok v závěrečné třetině, mezi nejlepší osmičkou už stejnou chybu nezopakovali a zápas se Slovenskem dovedli k výhře 6:3.

Třemi body se zaskvěl Nick Paul a zdvojnásobil tak svůj příspěvek na turnaji (3+3), nejproduktivnějším hráčem výběru zůstává Dylan Cozens, který s osmi trefami vévodí i tabulce střelců.

Švýcaři si ve čtvrtfinále poradili s Němci (3:1), po krátké zastávce v Ostravě se vrací zpátky do Prahy, kde chtějí Kanaďanům oplatit porážku 2:3 ze základní skupiny. Zápas tehdy nedohrál Kevin Fiala, který už nasbíral jedenáct bodů stejně jako Nico Hischier (oba 6+5) a Roman Josi (3+8).

Poslední vzájemný semifinálový střet ovládli svěřenci Patricka Fischera, na šampionátu v roce 2018 se radovali z výhry 3:2 i díky dvěma asistencím Svena Andrighetta, který nechybí v sestavě ani letos.

Na následujícím mistrovství pak Kanaďané slavili vítězství v semifinále. O titul by si rádi zahráli i letos, navázali by tak na úspěšná pražská tažení z let 2004 a 2015, kdy slavili v O 2 areně s trofejí pro mistry světa.