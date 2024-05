Gudas: Nic si teď nepřipouštím. Místo semifinále si spíš pustí Okresní přebor

Do něj se národní tým dostal poprvé po čtrnácti letech. A poprvé v samostatné historii v domácím prostředí.

Jak vám to zní?

Super, kouknu se na to pak v pondělí v novinách.

Už jste překonal tátu Lea v hodnotě cenného kovu.

Zatím si vůbec nic nepřipouštím, další zápas je před námi, musíme rychle zregenerovat, abychom měli nohy na finále a odvedli co nejlepší výkon. Pocity přijdou až příští týden.

Máte nějaké preference, jestli Švýcarsko, nebo Kanada?

Vůbec.

A budete sledovat druhé semifinále?

Možná budeme ještě dělat regeneraci, tak to spíš uslyšíme, ale nepočítám s tím, že bychom se koukali, spíš si pustíme Okresní přebor nebo nějaký takový seriál.

Takže žádné křepčení s narozeninovými oslavenci Davidem Pastrňákem a Karlem Vejmelkou?

Myslím, že vítězství je pro ně dost velká oslava (smích). Spíš teď bude fakt taková regenerační, čas bude později.

Co jste říkal na atmosféru, jak vám pomohla?

Je to úžasný, to je jasný! Prohráváme 2:1 a lidi nás tlačí. Cítíme energii a snad je z nás vidět, jak si to užíváme a jakou sílu nám dávají, abychom tahali, makali dál a nevzdali žádný souboj. Je to sen každého kluka.

Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. (25. května 2024)

Je to možná závazek, když víte, kolik lidí v Česku se dívá? Že o zlato hrajete pro ně?

Chceme ho taky kvůli téhle kabině, pro sebe. Pro kluky, co tady celý rok i tréninkový kemp pracují. Soustředíme se na sebe a vlastní výsledek, když odehrajeme ještě lepší zápas než teď, budeme mít velkou šanci to urvat. Pro nás je to další krok a snažíme se na to moc nemyslet.

Dvakrát jste vyrovnali a pak utekli, co rozhodlo?

Útočníci skvěle zvládli modrou čáru, nenechali jejich obránce moc střílet a vysílat ty pasy, vzali to zodpovědně, blokovali a když už něco prošlo, šli jsme proti ráně my v obraně.

Seveřané pak snížili, ale nenechali jste se nijak rozhodit.

Jsou super tým a mají sestavu, která se jen tak nevidí. Dalo se čekat, že budou mít tlak a k ničemu nás nebudou chtít pustit. Ale myslím, že jsme to zvládli a Lukáš nás podržel. Dalo se počítat, že vstřelí gól. My využili šance i přesilovky a z většiny jsme si poradili moc dobře.

Byl jste vyhlášený jedním ze tří nejlepších českých hráčů, je to velká pocta?

Je jasný, že je to čest, ale byla tu spousta kluků, kteří si to zasloužili taky, nemůžu říct, že jsem to čekal. Jsem rád, že mě vybrali, ale trofej patří celému týmu za to jak hraje. Individuality moc vidět nejsou.

V první třetině vás vyloučili za podražení, ale vy jste ani o zákroku netušil, viďte?

To bylo zajímavý. (smích) Nevím ani za co, nemám k tomu co říct, asi tak.