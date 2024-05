Nečas po vynikajícím výkonu: Možná si dám dortík, slavit nebudu. O zlatu sním

Jeho spoluhráči z formace Kubalík a Kämpf v první třetině dvakrát srovnávali, on pak ve druhé části vstřelil vítězný gól.

Na postupu do finále má nesmazatelný podíl, posbíral hned čtyři body. O svém výkonu ale nemluvil, naopak vyzdvihl celý kádr.

„Kluci hráli výborně. Máme neskutečnou kabinu i fanoušky. Tým je stmelený, na ledě žijeme jeden za druhého. Není to jenom to, že bychom hráli na jednu lajnu, ale fungují všechny čtyři a to je hrozně těžké bránit,“ chválil.

Jak moc jste spokojený v té vaší?

Kämpfík dokazuje v každém zápase, že je výborný do obrany i do útoku, vyhrává buly. Kubalda je poslední dvě sezony trošku nepochopený, protože to není hráč do třetí, čtvrté lajny, ale do prvních dvou. Když k sobě dostane spoluhráče, kteří to umí s pukem, je z něj top hráč.

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku. Dominik Kubalík vstřelil gól. (25. května 2024)

Odehrál jste vy osobně někdy lepší zápas? Nebyl tento životním?

Nevím, jestli životní, ale tím, že je to semifinále tady v Česku a postoupili jsme do finále, tak určitě jeden z těch nejvíc oblíbených.

Kde berete tolik energie?

Už jsem to říkal několikrát, já hraju nejlépe, když se hokejem bavím a tady se jím bavím na 110 procent. Vždycky jsem snil o tom, že budu hrát finále mistrovství světa před českým publikem.

Jak oslavíte postup?

Možná dortíkem, ale slavit budeme až zítra. Ještě nejsme hotoví, čeká nás nejdůležitější zápas.

Na zlato čeká Česko čtrnáct let. Větší motivace asi neexistuje.

Je to něco, o čem jsme snili odmalička. Vyhrát Stanley Cup a mistrovství za Česko, ještě navíc doma, je úplně top!

Pomáhají vám hodně fanoušci?

Já myslím, že neskutečně. Nezačali jsme nejlépe, dostali jsme gól, ale pořád nás podporovali a stáli při nás.

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku. Na snímku Martin Nečas v akci. (25. května 2024)

Zmínil jste začátek, ale až do druhé dvacetiminutovky se hrálo nahoru a dolů.

Dostali jsme gól, hned jsme vyrovnali, za deset vteřin jsme dostali další. Nebylo to tak, že bychom byli skleslí, ale skórovali jsme na 2:2 a v druhé třetině rozhodli.

Švédové mají tým plný hvězd, ve finále vás čeká podobně těžký soupeř.

Poslední tři zápasy jsme hráli proti skvělým týmům a se všemi jsme hráli vyrovnaně, ne-li jsme byli lepší. Je jedno, na koho půjdeme. Je to jen o nás.

Pomůže vám pár hodin odpočinku navíc?

Je to super namyšlené. Jsme rádi, že jsme to urvali a máme trošku delší pauzu. Když hrajete v osm, jdete spát kolem druhé, půl třetí. Zápas druhý den pak není nejlepší.