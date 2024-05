„Máme nejlepší tým za deset let.“ Češi ve fanzónách věří ve zlato

Do fanzóny u pražské O2 areny přišla většina lidí fandit domácímu týmu, často i v dresech nebo se šálami. Krátce před začátkem zápasu fanzóna nebyla zcela plná, kapacita se ale naplnila po deseti minutách a pořadatelé uzavřeli vstup. Žádné konflikty podle nich nebyly. Na pivo si fanoušci museli vystát zhruba desetimetrové fronty.

V prostoru s kapacitou pro 7000 lidí o rozloze 8400 metrů čtverečních je jedna velká a jedna malá obrazovka. Fanoušky před zápasem rozhýbal DJ a saxofonista Saxofrancis. Při záběrech vstupu českých hokejistů na led fanoušci hlasitě skandovali „Češi, Češi“.

Před vstupem do prostoru pro fanoušky musejí návštěvníci projít bezpečnostní kontrolou, fronta postupovala bez problému. Piva mají na dnešek pořadatelé připraveno asi 3000 litrů, řekl jeden z obsluhujících.

„Český hokejový tým bude náročné porazit, nejsem si jistý, jestli švédští hokejisté vyhrají,“ řekl švédský fanoušek Fredrik, který do Prahy přijel ze Stockholmu a na mistrovství byl v Praze také v roce 2015. „Počítám s tím, že výsledek bude těsný,“ dodal. Atmosféra pražského šampionátu je podle něj úžasná.

Fandí se také v Ostravě

Navzdory občasným dešťovým přeháňkám hokejoví fanoušci přišli i na Masarykovo náměstí v centru Ostravy. V pláštěnkách i s deštníky se před zápasem shromáždili před velkoplošnou obrazovku, kterou pro ně nechalo po ukončení provozu fanzóny u Ostravar arény instalovat město. Vybaveni šálami, dresy, trumpetami i vlajkami od prvních vteřin utkání napjatě sledují výkony českých hokejistů. V Ostravě, která byla až do čtvrtfinálových zápasů rovněž dějištěm šampionátu, věří ve vítězství.

„Jsem moc ráda, že tady fanzóna vznikla, je to super. Vidím to tak, že dneska vyhrajeme. Chodila jsem do fan zóny i u Ostravar arény, takže jsem tuhle možnost uvítala. Je to jiné než sedět doma, hlavně ta atmosféra je úžasná. Všichni sem jdeme za stejným účelem. Samozřejmě věřím ve zlato, jiná varianta není. Výkon hokejistů je super, čtvrteční zápas (proti USA) byl super. Doufám, že tak pojedeme i dneska,“ řekla před startem utkání dvaadvacetiletá Barbora Kuníková.

Plni nadějí a víry v úspěch byli i další fanoušci, kteří oceňovali, že semifinále mohou sledovat spolu s dalšími hokejovými nadšenci. „Jsme s kamarádkou trošku zdaleka, přijely jsem sem až od Nového Jičína. V okolí jsme o žádném promítání nevěděly, takže jsme rády, že to město uspořádalo, když už nefunguje fanzóna u Ostravar arény, protože to alespoň nějak můžeme sledovat spolu s ostatními. Ta atmosféra je ve fanzóně rozhodně lepší. Měla jsem možnost zažít ve fanzóně první třetinu proti Norsku a atmosféra byla neskutečná,“ řekla dvacetiletá Natálie Gellnerová.

Také doufá ve zlatý úspěch českých hokejistů. „Myslím si, že k tomu máme dobře nakročeno. Celkově je ten výkon překvapení, to, jak to trenér poskládal. Na začátku byl hodně kritizovaný, i já jsem nebyla moc ráda, že nějaké hráče nevzal, ale myslím si, že si to sedlo dobře. Dneska rozhodně tipuju výhru, ale přesný výsledek si odhadnout netroufám, hlavně ať vyhrají.“

Šampionát si ve fanzóně u Ostravar arény užívali i jednatřicetiletý Nikolas Pajovič a sedmadvacetiletý Marek Zápalka, takže podle svých slov nemohli chybět ani na Masarykově náměstí. „Chodil jsem si do fanzóny užívat celé mistrovství. Byla tam výborná atmosféra spousta fanoušků. Seznamovali jsme se s Finy, Švédy, takže jsme si to parádně užili. Chtěl jsem se dostat na Čechy, ale lístky bohužel nebyly k sehnání. Když už jsme tady, chceme si to pořádně užít. Samozřejmě, že ve vítězství věříme, věříme, že to nakonec bude zlato,“ řekl Zápalka.

Podle Pajoviče je atmosféra jiná než v hospodě nebo doma. „Máme různé pokřiky, takže dav se více strhne. Začátek mistrovství byl takový rozpačitý, trošku jsem měl obavy, ale když přijeli hráči ze zámoří, tak si to hodně sedlo. Je to asi nejlepší tým, jaký máme za posledních deset let,“ řekl Pajovič.

Velkoplošné obrazovky i promítání na kostce

Místa, kde se dá semifinále sledovat, vznikla napříč republikou. Zápas mezi Českem a Švédskem sledují fanoušci také na velkoplošné obrazovce na Masarykově náměstí ve Slaném. V reprezentačním dresu dorazil fandit i starosta města Martin Hrabánek (ODS), který se v mládí hokeji aktivně věnoval. Vůbec poprvé ve Slaném mohli fanoušci sledovat úterní odpolední utkání Česka s Kanadou.

Společně sledují hokejové zápasy o víkendu lidé na městském stadionu v Mladé Boleslavi, kde se souběžně koná Boleslavský Food Festival. Hokej tady promítají na velkoplošné obrazovky. Fanoušci tak mohou spojit sportovní fandění s ochutnáváním specialit z celého světa včetně dostatečných zásob různého druhu pití. Vstupné je zdarma.

Ve Zlíně sledují fandové zápas na kostce přímo na hokejovém stadionu.