Zachu lidi moc neznají, co vy?

Za dva roky mám k němu blízko, než jsem si před sezonou našel bydlení, žil jsem u Pavla a jeho ženy. Bylo to hezký, trávili jsme spolu čas i v sezoně na tripech a jsem hrozně rád, že ho v Bostonu máme. Potěšilo mě, že čtvrtfinále v Praze rozhodl zrovna on, třeba ho už lidé budou vnímat v jiném světle než doteď.

Obrovsky vyrostl. Když si vezme v kabině slovo, všichni naslouchají. o Davidu Pastrňákovi