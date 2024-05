Pastrňákovy malé brusle a tílko. První noc jsem vůbec nespal, popisoval

„Písaři, pojďme!“ zavelel Pastrňák po středečním týmovém focení a tréninku. Na ledě bruslil znovu po boku Pavla Zachy, jen na levém křídle nahradil Ondřej Palát kapitána Romana Červenku.

Co vás ve spojení s Američany teď napadne?

Okamžitě mi do paměti vjede vítězný zápas o bronz před dvěma lety. To je dobré! Těším se. Spojené státy tu ale mají kvalitní tým, hodně ofenzivních beků. Vždycky jsou silní. My musíme hrát útočný hokej, protože v obraně oni hrát nechtějí.

Česko – USA čtvrtfinále MS v hokeji ve čtvrtek od 20:20 ONLINE

Mohli by vám fanoušci atmosférou dodat rozhodující impuls?

Určitě je to dobré pro sebevědomí, dokážeme se za každého stavu vrátit do zápasu, ale my proti Amíkům nechceme dohánět skóre. Chceme hru kontrolovat, vytvořit si náskok. Když dáme první gól, vtáhneme i fanoušky, i když to je v Praze celkem jednoduché.

Cítíte tlak?

Neřeším ho, snažím se žít v přítomnosti, já jsem rád, že tu můžu být a klukům pomoct k vítězství. Hokej hraju, protože ho miluju. Na druhém místě taky pro fanoušky, takže si užívám, že můžu hrát před tolika lidmi, je to sen každého kluka. Ale na tlak jsem zvyklý, v Americe je o hodně větší.

Jak na vás český tým působí?

Máme tu výbornou sestavu! Spoustu šikovných kluků, na to nesmíme zapomenout. Proto se musíme soustředit na sebe. Ke vší úctě a s respektem k ostatním, my tu máme výborný tým a musíme tak hrát. Podat výkon, kterého jsme s těmito hráči schopni.

Trénoval jste se Zachou a nově Palátem.

Cokoliv nám pomůže k výhře. Palič je výborný a zkušený hráč. Myslím, že bude opravdu jednoduché s ním hrát. Trochu se známe.

Opadla už trochu únava?

Dnes už to bylo lepší, první den jsem vůbec nespal. Ještě máme víc než 24 hodin, tak doufám, že se odpoledne i v noci ještě dobře vyspím, regenerace je důležitá. Naštěstí jsem v dobrých rukách, musím poděkovat našim doktorům a Pavlu Kolářovi, který mě dal do kupy během jednoho dne.

Povězte nám, proč jste přišel v úterý na rozhovor bez bruslí?

Chceš hrát v co nejmenších bruslích, abys měl na ledě co největší kontrolu. Brusle sundává polovička kluků o přestávce, já se svlékám skoro celý. Tělo je v obrovském teple, snažím se trochu vyvětrat. Akorát na rozhovor jsem musel nasadit dres a helmu, takže to vypadalo srandovně.

Jak je pro vás důležitá maminka v hledišti?

Všichni máme obrovskou radost, že můžeme pro maminky doma hrát. Spoustu z nás žije v zahraničí a oni musí létat za námi. Teď jim to můžeme vrátit. Maminky si to užívají a jsou na nás určitě pyšné.

Přiletí i vaše žena s dcerou?

Měli jsme ve Švédsku nějaké rodinné problémy, takže uvidíme, jestli to stihnou. Hlavně, aby všechno bylo v pořádku.

S Američany to bude hezký zápas, co myslíte? Doma, čtvrtfinále, plná hala.

Zhodnotil bych to až po zápase, nebudu nad tím takhle přemýšlet, ale asi ano. Jsme pozitivní, negativní věci mažeme z hlavy. Koukáme dopředu na čtvrtfinále. Nejdřív teda odpočinek a uvolnění.

Za Američany hraje Brady Tkachuk, bratr Matthewa, který vás s Floridou vyřadil. Co vy na to?

Brady je lepší hokejista než Matthew! Výborný, tvrdý, taky šikovný. Ale ještě jsem neviděl, jak hraje na evropském hřišti.