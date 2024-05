Už se rýsuje parťák pro české hvězdy. Na Pastrňáka a Zachu čeká Palát

Ondřej Palát trénoval v pondělí až ve čtvrtém útoku s nezvyklými parťáky. To značí jediné. Pokud trenéři nenachystali lest pro zvědavce, kteří navštívili český trénink, právě Palát by měl dostat šanci zahrát si s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. Nastoupit by měli už v úterý proti hokejistům Kanady v posledním zápase ve skupině.