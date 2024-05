Pastrňák: Bostonu se moc nelíbilo, že jedu, ale chápali to. I že se hraje v Česku

Jak se cítíte po příletu?

Objevily se trochu komplikace s rodinou, která musela přebookovat let a dorazí později, jinak jsem rád, že jsme se sem dostali a celkově vše proběhlo v pohodě.

Hned v úterý vás čeká Kanada.

Ani nevím, kdo za ni přesně hraje, viděl jsem pár jejích zápasů a hodně jim to bruslilo. Bude to dobrej hokej. Především je k mání první místo v tabulce. Asi nebude nic příjemného dostat se po jednom tréninku do zápasového tempa, ale problém bych s tím mít neměl. Snad to zvládnu! (smích)

Zdá se nám, že do útoku dostanete s Pavlem Zachou Ondřeje Paláta. Co k němu říct?

Vám se zdá, jo? (smích) Palič je velmi zkušený veterán, vyhrál dva Stanley Cupy a já měl šanci zahrát si s ním na Světovém poháru. Vím, že je hrozně chytrý a bojuje, dobře si to s ním ťuknete, určitě nebudeme mít problém se sehrát.

Nabízí se případně i Roman Červenka, že?

Tak to víme všichni, že by nešlo o nic nového, s Červusem souhru máme, víme, co od sebe čekat. Já se celou kariéru snažím přizpůsobovat hráčům, s kterými hraju. A že se u mě během kariéry protočilo hodně spoluhráčů. Jsou to dobré problémy mít víc možností do útoku.

Sledoval jste šampionát na dálku?

Když jsem zapnul televizi, atmosféra působila neskutečně. Ale dokud jsme nevypadli, sledoval jsem to jen jedním okem. Každopádně je skvělé, jak to lidi v Česku probudilo. Jasně se ukazuje, že hokej je tu na prvním místě. Ani nevím, kdy jsem v Česku naposledy hrál. Moc se na to těším.

Jak vzali v Bostonu, že hned po vypadnutí letíte na mistrovství?

Tak samozřejmě moc radost neměli. Hokeje bylo hodně, já odehrál spoustu minut. Určitě se jim to nelíbilo, na druhou stranu jim musím poděkovat. Chápali mě. Šampionát v Česku je o hodně víc lukrativní než jinde.

David Pastrňák a Pavel Zacha přijeli na mistrovství světa v hokeji.

S vašim příjezdem vzrostla očekávání. Vnímáte to?

Musíme se soustředit hlavně na přítomnost, nekoukat moc daleko. Čeká nás zápas s Kanadou o první místo. Dívat se na čtvrtfinále by teď byla hloupost.

Věděl jste hned, že pojedete?

Noo. Tak samozřejmě jsem chtěl, ale někdy se objeví komplikace a vy nevíte, jestli šance vyjde. Měl jsem hodně otazníků.

Jste hodně obouchaný z play off?

To bych teď nechtěl řešit, můžeme se pobavit po mistrovství, ale kdybych se necítil, že můžu týmu pomoct, nebyl bych tu.