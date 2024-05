Ve čtvrtek budu lepší, slibuje Pastrňák. Vyzdvihl sílu týmu, chválil i fanoušky

Na ledě se zprvu trochu hledal. A nebylo se čemu divit, vždyť společně s Pavlem Zachou po hektickém příletu z Bostonu trénovali až dopoledne před posledním duelem ve skupině.

„Ale i tak jsem měl dost energie, necítil jsem se špatně. Chtěli jsme zapadnout co nejlépe a co nejrychleji,“ popisoval Pastrňák v rozhovoru pro Hokej.cz.

Zároveň přiznal, že se musel chvíli sžívat s rozměry kluziště, které je širší než v NHL: „Trvalo mi, než jsem si uvědomil, že mám na všechno o trochu víc času. Je to hodně o načasování, příště už to bude lepší.“

Češi neměli zápas ideálně rozehraný, ještě v sedmapadesáté minutě ztráceli 1:3. Závěr ale zvládli bravurně. Nejprve se ujala teč Ondřeje Paláta, při hře bez brankáře srovnal nekompromisní ranou z úhlu kapitán Roman Červenka.

Podívejte se na vyrovnávací gól Romana Červenky:

„Ten moment na mě zapůsobil nejvíc ze všeho. Dát gól takhle v závěru bylo super,“ pochvaloval si Zacha, který si před zaplněnou O 2 arenou odkroutil reprezentační debut.

Také on se rozjížděl pomaleji. Puk ho v některých momentech úplně neposlouchal, přeskakoval mu hokejku, jeho hře chyběl větší klid: „Ale ve třetí třetině už jsem se cítil lépe.“

V prodloužení Češi sahali po dokonání obratu, ale nakonec inkasovali při vlastní přesilovce. „Škoda, měli jsme obrovskou výhodu, ale srazily nás dvě malé chybičky, což by se nemělo stávat,“ mrzelo Pastrňáka.

Čeští hráči slaví vyrovnávací branku na 3:3.

Národní tým i tak ukázal, že se může měřit i s hlavními favority na zlato. S Kanadou svedl vyrovnanou partii, soupeři opět zatápěl bojovností, solidním pohybem a obětavostí.

Svěřenci kouče Rulíka zakončí základní skupinu na druhém, nebo třetím místě. Záleží na výsledku večerního duelu mezi Finskem a Švýcarskem. Ve čtvrtfinále na Čechy vyjdou Američané, nebo Němci.

„Jestli chcete být úspěšní, musíte porazit každého. Každý soupeř si zaslouží respekt, ale musíme se soustředit jen na sebe. Máme tu výborné hráče, skvělý tým. Máme kvalitu na to, abychom byli pány na ledě,“ hlásil Pastrňák.

„Máme na čem stavět,“ doplnil Zacha parťáka z Bostonu.

Doufá, že v dalším duelu pomůže spoluhráčům i nějakým bodovým příspěvkem. A věří, že i v klíčovém utkání celého šampionátu se domácí budou moct opřít o hlasitou podporu z tribun.

„Je to něco jiného než v NHL. Lidé fandí, jakmile vejdou do haly. Strašně jsem si to užíval a už teď se těším na čtvrtek.“