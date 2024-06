Moje Florida. Lener o Kovarčíkově vizi, úlevách pro Bureho i ruském Haškovi

Na přelomu tisíciletí strávil v klubu čtyři sezony. Navázal na tři ročníky, v nichž byl pobočníkem Davea Kinga v Calgary. Mezitím jako parťák Ivana Hlinky pomohl české reprezentaci k historickému triumfu na olympiádě v Naganu.

Následovala ještě řada štací a rolí. S Floridou však osmašedesátiletého muže stále spojují bytelná pouta. I proto jim ve finále Stanley Cupu proti Edmonton Oilers drží pěsti.

Co se vám vlastně nejprve vybaví, když se poví Florida Panthers?

První zápas, který jsem odkoučoval na Floridě, a první zápas v play off, který jsme hráli proti New Jersey. Cítil jsem, že jsem na vrcholu. Není lepší liga než NHL. Splnilo se mi přání.

Měl jste docela výraznou roli, že?

Předtím v Calgary jsem sloužil jako jeden ze tří asistentů. V Panthers jsem byl jediným pobočníkem Terryho Murrayho. Plnil jsem víc úkolů v tréninku i při zápasech, při nichž jsem měl na starosti obránce. No a napadá mě ještě jedna věc.