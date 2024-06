Velký návrat po sedmi letech. Obránce Šimek posílil Liberec

„Radima Šimka netřeba dlouze představovat. Do naší organizace přichází skvělý člověk a vynikající hokejista, morální lídr a vzor pro naše mladé hráče. Do NHL se prosadil díky svojí vynikající hře v defenzivě v kombinaci s ofenzivními choutkami a já věřím, že takový hokej od Radima v tygřím dresu opět uvidíme. Jsem rád, že minimálně v dalších třech letech bude Radim výraznou tváří našeho klubu,“ uvedl hlavní trenér Liberce Filip Pešán.

Šimek si ve 209 zápasech NHL připsal 29 bodů za sedm branek a 22 asistencí. Předloni v říjnu si zahrál za San Jose i ve dvou zápasech NHL Global Series v Praze proti Nashvillu.

Končí mu čtyřletá smlouva celkem na devět milionů dolarů a v NHL se 1. července stane nechráněným volným hráčem. V tomto ročníku i při pobytu na farmě bral plný plat 1,950 milionu dolarů.

Matěj Blümel, Radim Šimek, Jiří Smejkal, Marek Langhamer a Michal Jordán v Show Jana Krause (1. června 2022)

„V hlavě jsem měl, že chci k Tygrům, a jsem nesmírně rád, že se sem po sedmi letech vracím. Chci navázat na výkony, které jsem tu předváděl před svým odchodem do Ameriky,“ prohlásil Šimek, který se hned v prvním přípravném utkání před sezonou na konci září se zranil a start ročníku elitní soutěže strávil na marodce.

Do kádru Sharks se pak už neprobojoval a nezahrál si NHL ani po přesunu do Detroitu. V AHL ve 49 duelech základní části zaznamenal 17 bodů za čtyři branky a 13 asistencí. V osmi duelech play off nasbíral dvě přihrávky. Celkově má v AHL bilanci 118 utkání a 46 bodů za 11 tref a 25 asistencí a v play off si připsal ve 12 duelech dva body.

Rodák z Mladé Boleslavi a odchovanec Benátek nad Jizerou s Libercem získal v roce 2016 mistrovský titul. V extralize odehrál výhradně v dresu Liberce 211 utkání a nasbíral 91 bodů za 37 branek a 54 asistencí. V české reprezentaci absolvoval 42 utkání, vstřelil pět gólů a na šest přihrál. Startoval na světových šampionátech v letech 2016, 2017 a 2022.