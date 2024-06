Tým z Utahu bude v NHL nejprve startovat pod názvem Utah Hockey Club

Hokejisté Arizony po přesunu klubu do Salt Lake City v Utahu odehrají příští sezonu pod názvem Utah Hockey Club. Oznámil to nový majitel, společnost Smith Entertainment Group, při příležitosti čtvrtečního dokončení převodu vlastnictví. Klub zhruba dva týdny před draftem zveřejnil na sociálních sítích logo a podobu dresů vyvedených v černé, bílé a světle modré barvě. Komisionář Garry Bettman zároveň organizaci oficiálně přijal do NHL.