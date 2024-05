Když se do toho opřeme, dějí se velké věci, cítí Kubalík. Teď budíme respekt

„Chytili jsme se a šli si za tím. Doufám, že v dalším utkání už se skóre přikloní k nám,“ prohlásil Kubalík s odkazem na hlavní duel turnaje, čtvrteční večerní čtvrtfinále.

I přes další porážku s Kanadou, kterou národní mužstvo na MS nepřemohlo od zlata v roce 2010, rozdával úsměvy. Je si totiž jistý velkou silou výběru.

Je to obecně vlastnost tohoto týmu, že se dokáže vrátit do zápasu? V základní skupině jste prohrávali několikrát, i s outsidery.

Ten týmový charakter tam určitě je. Hrajeme jeden za druhého, všichni drží systém, nikdo si nedělá, co chce. A to je, myslím si, strašně důležité. Protože potom když se do toho opřeme, dějí se pak velké věci. A teď jsme se vrátili, takže super.

Pomáhá v takových chvílích hodně i energie od fanoušků?

Určitě, vnímáme, že celá hala bouří. Hlavně když skáčou, křičí. Říkám, velký zážitek a bylo to úplně skvělé si takto zahrát.

Co váš gól? Byl to taky zážitek?

Tak samozřejmě! (smích) Přesilovky jsou hrozně důležité, kór tady v té fázi. A budou i v play off. Neči (Martin Nečas) tam celou dobu na mě koukal, já jsem se jenom snažil najít prostor. A přišla povedená nahrávka přes osu.

Poprvé hráli Zacha s Pastrňákem. Zvýšila se síla týmu? Pociťovali jste třeba větší sebevědomí?

Myslím, že jenom když se na náš tým někdo podívá a narazí na tyto dva hráče, budíme respekt. Jde o dva světové hráče, kteří nám ohromně pomůžou. Jsem rád, že jsou tady.

Přesilovky jsou teď asi taky úplně jiný příběh.

Jednoznačně. Ti kluci hrají v top klubech, v nejlepší lize na světě. Je zábava s nima být a vidět, že se tam cítí dobře. Snad to takhle bude pokračovat.

Vyrovnáno! Češi slaví třetí branku, která poslala utkání s Kanadou do prodloužení.

Navíc vám vyšel i závěrečný risk bez brankáře.

Může to být důležité, ale doufám, že další zápas zvládneme a nebudeme muset gólmana odvolávat.

Je pro vás důležité, že jste v každém zápase bodovali?

Ano, ale chtěli jsme všechny duely zvládnout. Každý chce vždycky vyhrát. Je jen škoda, že jsme to nedotáhli.

Ještě nevíte, s kým budete hrát. Řešíte to hodně? Budete se večer dívat na zápas, nebo to necháte osudu?

Popravdě jsem před zápasem ani nevěděl, jaká je ta matematika. Jdeme postupně, na zápas se asi podíváme. Ale že bychom si vybírali, to ne.

Ale zažil jste loňské vyřazení s Amerikou, nebral byste raději Německo?

Ne, ne. Opravdu nejsem ten, co by si vybíral. Víme, co všechno se stalo tady na turnaji s těmi „outsidery“, že dokázali potrápit Kanadu a ostatní týmy. Kdo na nás vyjde, vyjde. My se připravíme.