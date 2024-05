Pyšný na Zachu i Dostála. Stál tam na hlavě, hlásil Pastrňák. Těší se na Švédy

Logicky nemohl opomenout Lukáše Dostála, jenž zastavil všechny americké střely. A následně také svého spoluhráče z Bostonu Pavla Zachu, který rozhodl jedinou brankou.

„Jsem za něj moc rád. Jinak to být ani nemohlo, první mistrovství a hned dal tak důležitý gól,“ hlásil.

Fanoušci mu rázem asi odpustili všechny předchozí omluvenky.

Ať to měl, jak to měl, dneska je tady a to je na čem záleží. Dal vítězný gól, jsem na něj pyšný!

Stejné zásluhy patří i brankáři Dostálovi.

Neskutečný výkon, stál tam na hlavě. Soustředil se celý zápas, byl připravený na každou střelu. Pak je jednoduché vyhrát čtvrtfinále, když má gólman nulu. Ale zároveň jsem pyšný na celý tým a že jsme to zvládli pro národ. To, co tady kluci prožívají dva týdny a já pár dní, je neuvěřitelné. Jsme rádi, že jsme krásný turnaj dokázali dotáhnout do víkendu.

Nakonec rozhodovala jediná branka.

I takový zápas někdy je. Ve třetí třetině už není led ideální, hokej se ani moc hrát nedá. Bránili jsme, ubránili jsme a moc se těšíme do bojů o medaile.

Kdybyste proměnil svůj samostatný únik, měli byste větší polštář. Co se tam přihodilo?

Já se snažil o kličku, o jednu z mých nejkomfortnějších, dělám ji často. Možná jsem jel moc rychle, takhle rychle už jsem dlouho nejel. Pak mi puk přeskočil hokejku, asi jsem měl střílet. Ale naštěstí nám tento gól nechyběl.

Nepřišli vám Američané někdy až přehnaně sebevědomí?

To je jejich styl hry, nemyslím si, že by byli namistrovaní, to spíše Kanaďané. Hrají tvrdě, stejně jako v NHL. Za mě je to normální.

Na tuhle atmosféru z NHL asi nejsou zvyklí, že?

To je úplně něco jiného. Tam diváci moc nefandí, Evropa umí fandit o hodně líp, navíc společně a celý zápas. V Americe je to takto nastavené, asi se to nikdy nezmění. Ale je to škoda, hokej je pak na jiné úrovni.

V semifinále vás čeká Švédsko. Čeká vás peprná rodinná bitva?

Už bylo na čase! Tenhle souboj jsem ještě neměl, určitě bude v naší rodince speciální. Moc se na něj těším, trvalo to asi sedm let.