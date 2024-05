Bolest při gólu. Ale dobrá! O zlatu se bavíme, co jsme přiletěli, říká Zacha

„Myslím, že to je cíl, ale nejdřív semifinále. Musíme ho vyhrát,“ povídal vyrovnaně Zacha po postupu.

Pavle, vypadáte klidně

Jsem rád, že se vyhrálo, ale teprve v sobotu bude zápas, který rozhodne, jestli se šampionát povede výborně, nebo jsme jenom přešli přes čtvrtfinále. Takže to bude nejdůležitější zápas. Čtvrtfinále jsme zvládli trochu díky štěstí, ale podali jsme výborný výkon.

A vy jste výborně stál, když jste tečoval puk před gólem.

On ho tečoval ještě hráč přede mnou, takže to šlo od něj do mě. Když chcete na takové úrovní dát gól, musíte mít nějaké hráče před brankou.

Kam vás puk trefil?

Dostal jsem do žeber. Trochu zabolela, ale to je dobrá bolest. Bral bych ji i dál.

Co jste prožíval?

Kromě té bolesti ještě euforii. Naskákali na mě hráči, viděl jsem střídačku, fanoušky... Parádní. Když začali kluci skákat chvíli před koncem, kdy Američani vyhodili puk na zakázané uvolnění, tak to byla jedna věc, která už mi pár let hodně chyběla. Takhle se zaradovat na české střídačce a poslechnout si českou hymnu.

Známkování Oznámkujte hokejisty za výkon na MS 2024 proti USA

Rodina musí být taky dojatá.

Snad jo. Myslím si, že bylo super, že mohli přijet. Měl jsem tu skoro všechny a snad budu mít čas se s nimi vidět.

Odstartoval jste novou kapitolu v národním týmu?

Myslím si, že jsem ji začal spíš tím, že jsem přijel a mohl být součástí týmu, který mě vzal suprově do party.

Česko jde do vedení, gól dává Pavel Zacha. (23. května 2024)

Máte v týmu velkou zodpovědnost, roli prvního centra. Užíváte si ji?

Jo, dostat takovou šanci hned ze začátku a po dlouhé době je super. Každý by v takové situaci chtěl být. Snažím se tomu dát co nejvíc každý zápas.

Překvapili jste Američany, jak jste na ně hned vlétli? Že jste se jim vyrovnali v tvrdosti?

Začátky jsou v takových duelech důležité, potřebujete nasadit tempo, dostat do toho fanoušky. A my hráli docela hodně fyzicky a myslím, že jsme i lépe bruslili a napadali. Díky tomu jsme měli hodně šancí.

Co říct k fantastickému Dostálovi v bráně?

Když máte takhle klidného gólmana, vyhráváte. Nepustil žádný puk na dorážku, oni by z toho měli hodně šancí, protože v tomhle vyniká Brady Tkachuk. Ale když Lukášovi nic nevypadlo, odebral jim velkou část hry.

Jak vás bavilo duo Gudas – Tkachuk?

Gudy to s ním odehrál výborně, mám dojem, že vyhrál většinu osobních soubojů a rozehrával puky. Jednoznačně vyhrál.

Co myslíte, jak bude semifinále prožívat Pastrňákova rodina s manželkou ze Švédska? Chválil vás, říkal, že za vás má radost.

Že to David řekl, je paráda. On mě podporuje tady i v Bostonu. Toho si hodně cením. Myslím, že to bude mít doma pikantní, ale jeho žena vždycky fandí týmu, kde je on. Tedy doufejme v to! Já myslím, že jo. David bude hodně namotivovaný.