Ostré střety i škrcení, Gudas zase řádil. Patří mu uznání, reagoval Tkachuk

Oba mají pověst drsňáků. Tvrdých chlapů, co si zakládají hru na důrazu a získání si respektu.

Málokdy se ale přehoupnou přes hranici přehnané zákeřnosti, byť tedy Gudasovo škrcení už po trestu volalo.

„Neměl jsem v plánu se s ním hned od začátku pošťuchovat. Ale když ke mně přijede, tak je to jasný. To si ho vždycky užiju,“ konstatoval český obránce s úsměvem.

Tkachukovi snad nedal ani sekundu odpočinku. Tu krosček, tady postrčení, támhle zase slovní provokace.

Když střihači dali dohromady krátké video všech vzájemných soubojů a pustili ho o jednom z přerušení na kostce, musel i Tkachuk uznale pokývat.

„Je to jeho styl a já mu rozumím, sám jsem na tom totiž podobně. Patří mu uznání, protože svému týmu hodně pomohl,“ chválil americký drsňák soupeře.

„Jdeme do sebe v každém zápase, je to součást naší hry. Nedarujeme si ani centimetr navíc, ale oba jsme tentokrát udrželi nervy, takže od nás dobrý zápas. Na ledě je to ale něco jiného. Znám jeho bráchu Matthewa, takže vím, že i Brady je super chlap,“ pronesl Gudas.

Čtvrtfinále MS v hokeji USA - Česko. Na snímku Radko Gudas v souboji. (23. května 2024)

Dokonce se po skončení druhé třetiny doprovodili v tunelu k šatnám, Tkachuk měl na Gudase čekat i po zápase. O čem mluvili?

„Pokecali jsme si o tom, jaké budeme mít léto. Ne, tohle nebudu moc rozebírat,“ vtipkoval český obránce.

Rozhodčí se rozhodli vzájemné potyčky obou hráčů netrestat, Tkachuk pykal jen za výměnu názorů s Michalem Kempným.

Gudas se tentokrát trestné lavici vyhnul, teprve počtvrté na turnaji. A i proto národní tým udržel těsné vedení 1:0 až do závěrečné sirény.

„Je to tady pro mě těžší než v NHL, pravidla jsou trošku jiná. Pořád hledám onu linii, ale myslím, že v posledních zápasech už jsem se ukáznil a tým už tolik neoslabuju. Snad je i tohle součástí našeho úspěchu,“ doufá.

Nefaulovat bude v bitvách o medaile klíčové. Švédové, ale i Kanaďané a Švýcaři mají nespočet kreativních hráčů, kteří se v početních výhodách přímo vyžívají.

Přesilovky tradičně mohou rozhodovat. A pokud chtějí Češi uspět, musí zbytečným zákrokům předejít.