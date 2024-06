Spory o Hronkově smlouvě. Předražený, nebo klíčový? Jiní Češi by dnes brali víc

To ovšem záleží čistě na tom, jak se bude Hronkovi dařit. Královéhradecký rodák podepsal na osm let s průměrným ročním příjmem 7,25 milionu dolarů.

Nejde o rekordní úpis, v minulosti spatřilo prostředí severoamerické NHL daleko tučnější kontrakty. A některé z nich se proti týmům později nehezky obrátily, což je i případ Vancouveru.

Před třemi roky vyplatil z posledního roku kontraktu brankáře Bradena Holtbyho, podobně se rozhodl také u obránce Olivera Ekmana-Larssona, který nyní bojuje o Stanley Cup v dresu Floridy.

I přesto, že už patří jinému celku, mu budou Canucks posílat ještě v následujících šesti ročnících slušnou část z bývalé mzdy. Ta byla ještě o jeden milion hojnější než v Hronkově případě, trvat měla do sezony 2027/28.

Švédovi se dvouleté angažmá ve Vancouveru nepovedlo, naopak Hronek do něj vstoupil parádně. Výměna z Detroitu mu prospěla, hned v první sezoně v kanadském působišti si vylepšil bodové maximum na 48 zápisů za pět branek a 43 asistencí.

Quinn Hughes (vpravo) z Vancouver Canucks při střele, sleduje ho spoluhráč Filip Hronek.

Čerpal především ze zdařilé spolupráce s parťákem Quinnem Hughesem, produktivitu si držel hlavně zkraje sezony. Zhruba v polovině ledna přišel zvrat, kdy až do konce play off bodoval jen čtrnáctkrát v 52 utkáních.

Právě proto si někteří fanoušci nejsou jistí, že by právě Hronek měl být tím obráncem, kolem kterého by měl generální manažer Patrik Allvin budovat zadní řady. A už vůbec ne za takovou cenu.

Na druhou stranu se objevují i tací, kteří oceňují Allvina za to, že dokázal přivést do týmu beka, jenž si tak dobře rozumí s ofenzivním Hughesem, což je pro budoucnost organizace naprosto klíčové.

Ani značný pokles formy tak nepřipravil Hronka o tučný kontrakt. Ihned se zařadil mezi nejvýdělečnější obránce v lize, mezi Evropany mu patří dokonce osmá příčka. Na víc si v příští sezoně přijdou pouze Karlsson, Dahlin, Josi, Sergačjov, Heiskanen, Hedman a Orlov.

Obránce Vancouveru Filip Hronek (vpravo) se snaží vytlačit z brankoviště edmontonského Warrena Foegeleho.

Stal se zároveň nejštědřeji placeným českým bekem v historii NHL.

Tady se na chvilku zastavme.

Letmým pohledem Hronek skutečně inkasuje nejvíc, ovšem všechny částky jeho nejbližších konkurentů se hodí porovnat s tehdejší a současnou výší platového stropu.

Do úterka tabulce kraloval Roman Hamrlík s pěti a půl miliony. Jenže v roce 2007 se generální manažeři museli vejít se všemi hráčskými kontrakty pod 50,3 milionu. Částka z té doby by odpovídala dnešnímu 9,62 milionu.

Přes Hronkovu cifru by se dostali i další. Třeba takový Pavel Kubina a Tomáš Kaberle, kteří vzali pero do ruky před osmnácti lety, by si při aktuálních gážích vydělali ročně dokonce deset, respektive osm a půl milionu dolarů.

Obránce Vancouveru Filip Hronek pálí na branku Nashvillu během druhého utkání série play off.

Hronek se v čistě teoretickém srovnání řadí někam mezi Michala Rozsívala (smlouva z roku 2008 s platem pěti milionů vychází na 7,76 milionu) a Marka Židlického (kontrakt z roku 2006 za 3,35 milionu se rovná 6,7 milionu).

Ale teď už peníze stranou, český hokej má po delší době zase obránce, který obstojí i mezi širší světovou špičkou.

Ovšem až následující sezony ukážou, zdali uplynulý rok, který vynesl Hronkovi životní smlouvu, bude jen ojedinělým výkřikem, nebo počátkem zlepšujících se výkonů.