Sokovi hrozil, že ho vyhodí ze sedmého patra, soudí muže za řádění na ubytovně

Událost se odehrála loni v listopadu v někdejší hornické noclehárně Hlubina v ostravské části Hrabůvka. Útočník tam brutálně napadl tři lidi. Jednomu z poškozených mlátil hlavou o stěnu, druhému hrozil, že ho v sedmém patře vyhodí z balkonu.

Za dvěma muži, kteří v tamním bytě bydleli, přišla na návštěvu žena. Zanedlouho se tam ovšem přiřítil útočník, který začal všechny napadat.

Tehdy šestatřicetiletého muže policisté zadrželi a poté obvinili z dvojnásobného pokusu o vraždu, vydírání, výtržnictví a porušování domovní svobody.

„Trestní zákoník stanoví za takové jednání trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let, nebo trest výjimečný,“ řekla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Pro výši trestu je však podstatné právě to, zda se prokáže, že pachatel zaútočil kvůli svědectví poškozených v jiném případu. Trestní sazba 15 až 20 let se totiž vztahuje k případům, kdy jde o napadení více lidí nebo jde o svědky. Jinak by zřejmě pachateli hrozil trest deset až osmnáct let.