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Přísaha

Matouš Waller
  12:05

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Senátor Robert Šlachta zůstává předsedou hnutí Přísaha. (1. února 2025) | foto: Přísaha

Hnutí Přísaha vzniklo ve snaze bojovat s korupcí a nespravedlností. V jeho čele stojí už od počátku bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta.

Přísaha (hnutí)

Vznik strany: 2021

Předseda: Robert Šlachta

První místopředseda: Jaroslav Pelc

Místopředsedové: Petr Vokřál

Pod názvem Přísaha občanské hnutí jej založil v dubnu 2021 spolu s bývalými kolegy. Šlachta své předsednictví obhájil na sněmu v únoru 2025, neměl protikandidáta.

Ústředním tématem strany je už od počátku boj s korupcí. Hnutí se také zaměřuje na nespokojenost občanů a nabízí populistická rychlá řešení aktuálních problémů. Ve své komunikaci pracuje se strachem a nenávistí, jeho šéf se musel za své výroky už několikrát omlouvat. Ostře se vymezuje i proti současné vládě.

Hnutí dále zastává tvrdou protiimigrační politiku a odmítá migrační kvóty. Ke členství v Evropské unii se staví pragmaticky – není pro vystoupení z EU, ale pro upravení vztahů. Zavedení eura odmítá.

V roce 2021 hnutí kandidovalo ve volbách do Poslanecké sněmovny samostatně. Se ziskem 4,68 procenta hlasů nezískalo žádné mandáty. Skončilo na pátém místě, jako první pod pětiprocentní uzavírací klauzulí. O čtyři roky později se propad voličské přízně ještě prohloubil a hnutí získalo jen 1, 07 % hlasů.

Volby 2026

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