Přísaha (hnutí)
Vznik strany: 2021
Předseda: Robert Šlachta
První místopředseda: Jaroslav Pelc
Místopředsedové: Petr Vokřál
Pod názvem Přísaha občanské hnutí jej založil v dubnu 2021 spolu s bývalými kolegy. Šlachta své předsednictví obhájil na sněmu v únoru 2025, neměl protikandidáta.
Ústředním tématem strany je už od počátku boj s korupcí. Hnutí se také zaměřuje na nespokojenost občanů a nabízí populistická rychlá řešení aktuálních problémů. Ve své komunikaci pracuje se strachem a nenávistí, jeho šéf se musel za své výroky už několikrát omlouvat. Ostře se vymezuje i proti současné vládě.
Hnutí dále zastává tvrdou protiimigrační politiku a odmítá migrační kvóty. Ke členství v Evropské unii se staví pragmaticky – není pro vystoupení z EU, ale pro upravení vztahů. Zavedení eura odmítá.
V roce 2021 hnutí kandidovalo ve volbách do Poslanecké sněmovny samostatně. Se ziskem 4,68 procenta hlasů nezískalo žádné mandáty. Skončilo na pátém místě, jako první pod pětiprocentní uzavírací klauzulí. O čtyři roky později se propad voličské přízně ještě prohloubil a hnutí získalo jen 1, 07 % hlasů.
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