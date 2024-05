Švédská média po semifinálovém debaklu s Českem: Byla to noční můra

Švédský zlatý sen se rozplynul po těžkém semifinále proti Česku. Po slibném začátku se tým Tre Kronor úplně zhroutil a nakonec prohrál 3:7, uvedla televize SVT.

Ještě v přestávce po druhé třetině, kdy Švédsko prohrávalo rozdílem dvou gólů, přitom expert švédské televize Jonas Andersson tvrdil, že nic není ztraceno a tým má velkou naději na výhru. „Češi mají tendenci hrát pasivně, když jsou ve vedení, což před třetí třetinou favorizuje Švédsko,“ konstatoval. Jeho slova se ale nepotvrdila.

„Švédsko nepodalo špatný výkon, ale nebyl to od Švédů ani výkon špičkový. A ten je potřeba, když narazí na Českou republiku, která má vysokou produktivitu, euforický dav ovlivňující vývoj zápasu a herní systém, který na Švédsko dokonale funguje,“ prohlásil Andersson po zápase.

Deník Expressen uvedl, že výměna švédského brankáře měla přijít dřív než po pěti inkasovaných gólech. Deníky Aftonbladet i Expressen rovněž kritizovaly rozhodčí, kteří podle nich nezvládli situaci při zákroku Rutty na Lundeströma, po němž Švéd zůstal ležet na ledě.

„Mohli to alespoň zkontrolovat na videu. Ve skupinové fázi kontrolovali každou situaci. A slyšel jsem, že to byl loket. Je trochu šokující, že to nešli zkontrolovat,“ citoval Expressen Lundeströma.

„Je to smutné. Rád bych si zahrál finále, ale nehrajeme dost dobře v defenzivě,“ řekl SVT švédský útočník Lucas Raymond.

Podle kapitána Švédů Erika Karlssona bylo Česko psychicky silnější. „Neuvěřitelné zklamání. Měli jsme vyšší cíle než tohle,“ podotkl obránce Rasmus Dahlin.