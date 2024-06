Havelková: Jsem ráda, že mě György netahá k sobě, abych mu už dělala manželku

Těší se na svatbu a užívá si volejbalu. Smečařka Helena Havelková bere nynější hektické dny s úsměvem.

Volejbalovým reprezentantkám pomohla do finále Zlaté evropské ligy a k postupu na Challenger Cup, v němž budou Češky bojovat o účast v prestižní Lize národů. A poslední červnovou sobotu se vdá za letitého přítele, německého reprezentačního univerzála Györgyho Grozera.

Jak vše zvládá?

„Jde to,“ smála se Helena Havelková. „Mám skvělou koordinátorku. Svatbu jsem už řešila z Portorika, od listopadu. Nejsem z toho nervózní.“

Z Portorika... Tam minulou sezonu s týmem Cangrejeras San Juan vyhrála ligu. Kromě toho je mistryní Itálie s Bustem Arsiziem z roku 2012, Polska s Chemikem Police z roku 2016 a Ruska s Dynamem Moskva z roku 2019.

Odmítá, že by ji na hřišti přepadaly myšlenky na blížící se svatbu. „Vůbec ne, i když se to s reprezentačními povinnostmi kříží. Ale kdybych tu svatbu řešila sama, tak bych tady nebyla. V nároďáku jsem být chtěla,“ prohlásila.

Ostatně hned po svatbě Havelková odletí na Filipíny, kde budou Češky od 4. července usilovat o postup do Ligy národů.

Mohla by to být svatební cesta?

Silvie Pavlová sleduje, jak Helena Havelková vybírá ulívku Švédek.

„Ano, ale poletím na ni sama se spouhráčkami, bez manžela,“ usmála se Havelková. „I György má povinnosti – hraje Ligu národů a po ní jede na olympiádu, takže léto máme takové všelijaké. Už rok to řešíme a 29. červen byl jediný možný den na svatbu, takže se bereme...“

A vezme si jednoho z nejlepších světových univerzálů, anebo libera, jak byl Grozer vedený v německé sestavě v minulých duelech?

„Libera by chtěl hrát, ale když celý život něco neděláte a pak chcete zkusit něco jiného, přihrávat a brát míče v poli, není to jednoduché. Györgymu víc sluší rána. Brzy by už zase měl hrát na svém,“ odpověděla Havelková. „A mimochodem ještě před námi pojede s Němci také na Filipíny. Obhlédne to tam a dá nám vědět, co a jak.“

Vdávat se Helena Havelková bude v Praze. „Chtěla jsem co nejblíže domovu,“ řekla rodačka z Frýdlantu. „A György se přizpůsobí. On je původem Maďar, takže má maďarskou rodinu a německé kamarády. A Česko je uprostřed, takže to vyšlo fantasticky.“

Na svatbě se s přítelem opět uvidí po delší době. Zatímco Havelková působila ve Střední Americe a nové angažmá řeší, Grozer hrál v tureckém Arkas Sporu, kde bude i příští sezonu. A oba reprezentují.

„My jsme na odloučení zvyklí. V Portoriku jsem byla pět měsíců, a to jsme se neviděli. Volejbal milujeme, přizpůsobujeme se mu, ale víme, že ho nebudeme hrát do nekonečna. Jsem vděčná, že mám takového nastávajícího, že mi hraní toleruje a netahá mě k sobě, abych mu už dělala manželku...“

I když připouští, že její partner by už rád měl od své budoucí manželky potřebné zázemí. „Ale vždy si ještě něco vymyslím a pořád s ním nejsem.“

A zřejmě ani tak brzo nebude, protože ji láká účast na mistrovství Evropy, které v roce 2026 bude hostit Brno.

„Je to pro mě velké lákadlo,“ přiznala. „Uvidím co se bude příští dva roky dít, ale udělám vše pro to, abych se šampionátu mohla zúčastnit,“ řekla Helena Havelková.