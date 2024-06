Kraj cyklistů se snaží o nové trasy i lepší značení. Změny jsou žádoucí

Nejvíc lidí v kraji projede za rok na kole Velkou Bystřicí. Data ze sčítačů ukázala ve městě na Olomoucku výsledek přes 200 tisíc.

Podle národního cyklokoordinátora je to jasný signál, že kolo už dávno neslouží jen k rekreaci, ale lidé se na něm běžně přepravují například do zaměstnání – jako je třeba závod na kuchyňské spotřebiče v Hlubočkách.

V regionu proto nyní mění systém značení. Má být efektivnější a bezpečnější.

V Olomouckém kraji je dnes 480 kilometrů cyklostezek, což ho podle národního cyklokoordinátora Jaroslava Martinka z Olomouce řadí při zohlednění hustoty obyvatelstva do čela mezi regiony.

„Výstavba začala zhruba v roce 2000 díky aktivitám některých obcí, hlavně z Uničovska. Nicméně před dvaceti lety měly cyklotrasy svým značením hlavně propojovat turistické cíle. S ohledem na hustou síť jsme proto Klubu českých turistů navrhli zaměřit se více na spojování jednotlivých měst, podtrhnout význam dopravy, ne pouze cykloturistiky,“ řekl Martinek.

Přes kopce nikdo nejede

Jako příklad zastaralého vedení trasy uvedl Martínek cestu kopcovitým terénem z Olomouce do Šternberka, která pod číslem 6009 dodnes v mapách vede přes Velkou Bystřici, Hrubou Vodu a Jívovou.

„Kdo by po tom dnes jezdil? Nikdo. Dnes cyklisté logicky využívají trasu Olomouc–Šternberk nebo Olomouc–Hlubočky. K tomu je potřeba nové značení, které usnadní orientaci i jezdcům mimo náš kraj,“ zmínil trojciferná čísla, jež mají i na celorepublikové úrovni informovat o spojení větších měst.

Letos se tak v terénu objeví žluté cedulky s číslem 518 označující spojení z Olomouce na Šternberk. Loni už byly přeznačeny nadregionální cyklotrasy 5 (Lipník nad Bečvou – Jeseník nad Odrou) a 50 (Cyklostezka Bečva).

Odborníci při tom vycházejí ze studie optimalizace dopravní sítě pro cyklisty na území Olomouckého kraje. „Studii jsme si nechali zpracovat v roce 2022 jako jediný kraj v České republice. Chtěli jsme si zmapovat stávající komunikace, jejich stav a možná vylepšení. Studie obsahuje spoustu úkolů, přeznačení cyklotras je jedním z nich,“ sdělil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Šafařík (za KDU-ČSL v koalici Spojenci).

Ačkoli cyklotrasy nekončí hranicemi krajů, změny se podle Martinka zatím dějí jen v Olomouckém. Například u chystané úpravy čísla 511 spojujícího Litovel, Uničov, Sovinec a Rýmařov, kde současná trasa míjí místní cyklostezky. Nově by měli cyklisté jezdit bezpečně zcela mimo silnice.

Jen za poslední čtyři roky vzniklo v kraji zhruba sto kilometrů cyklostezek a další jsou v plánu. Obcím a městům se na ně od roku 2015 podařilo na dotacích získat přes půl miliardy korun.

Letos se s pomocí krajského příspěvku dostaví například cyklostezka z olomouckého Černovíra do Štěpánova a propojení Smržic s Čelechovicemi na Hané. Další investice zamíří do rekonstrukcí už stávajících cyklostezek – třeba do trasy spojující obce Těšetice a Vojnice. Úpravou další části současné panelové cesty vznikne nová cyklostezka z Nemilan směr Nedvězí.

Cyklistům chybí i bezpečné spojení Olomouce s městskou částí Chomoutov, o stezku usilují přes dvacet let. Někteří jezdí po hlavním tahu, ten ale podle odborníků patří mezi jeden z dopravně nejrizikovějších úseků v celém kraji. Před třemi lety svou situaci lidé připomenuli peticí a o stavbu dál usilují.

Město nyní cyklostezku projektuje. „Stavební povolení na první etapu by mělo být na přelomu roku. Tato etapa zahrnuje úsek od lazecké střelnice, kde se lomí stávající cyklostezka Hejčínské louky, až po napojení hráze s komunikací ke hřbitovu v Chomoutově. Stavba této cyklostezky je zatím v plánu na příští rok,“ uvedl investiční náměstek olomouckého primátora Miloslav Tichý (ANO).

Stavět se bude i v populárním údolí řeky Bystřice. „Právě začínáme spojovat Velkou Bystřici a Přáslavice a napojení na cyklostezku na Velký Újezd a dál na Lipník nad Bečvou. Ve spolupráci s Bystrovany projektujeme napojení na Chválkovice a řešíme i propojení s Bukovany a Mrsklesy,“ přiblížil velkobystřický starosta Marek Pazdera (ODS). Zmínil i kladné ohlasy tamních podnikatelů, kteří z přítomnosti frekventované cesty přes město těží.

Řeší propojení s Prostějovem

Na Prostějovsku kolaři vyhlížení propojení Konice a Prostějova, které by mohlo být dotažené do dvou let. „Také Vrbátky řeší propojení s Prostějovem. Achillova pata je, že pořád nemůžeme najít propojení mezi Olšany a Čelechovice. Nechceme se bavit o výstavbě cyklostezek, ale spolupracujeme se Státním pozemkovým úřadem a hodláme využít pozemkových úprav,“ zmínil cyklokoordinátor.

Zapojí se i hejtmanství, které dosud přímo cyklostezky podporovalo příspěvky na projekty obcím, nikoli však stavebně. Jde o místa na okrajích katastrů nebo položená daleko od zástavby.

„Kraj investuje do nejslabších článků, tedy do projektové připravenosti v okolí Hanušovic, Jindřichova a Řimic. Projektují se tam cyklostezky, mohly by být hotové za rok za dva,“ odhadoval Martinek.