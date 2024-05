Nečekané příběhy finále. Ščotka se bál Fialy, Krejčíkovo utrpení přebilo zlato

Šlo o jeho první start na turnaji. A hned v utkání o zlato! „Ani jsem neměl čas to zpracovat,“ přiznal po vítězství 2:0 nad Švýcarskem obránce Jan Ščotka.

On i Jakub Krejčík prožili vskutku hektický den, ale na jejich výkonu to nebylo znát. Přesně plnili pokyny trenérů, nevypustili jediný souboj. A po závěrečné siréně si mohli společně s ostatními užít zasloužené oslavy a neopakovatelnou atmosféru ve vyprodané O 2 areně.

„Je to něco nepopsatelného, zatím mi to pořád nedochází,“ hlásil Ščotka.

„Neskutečný pocit, o tomhle jsem snil jako malý kluk,“ přidal se viditelně potlučený Krejčík.

Dlouho se nevědělo, jestli klíčový duel mistrovství stihne. V semifinále se Švédy schytal nepříjemný zásah pukem do obličeje. Okamžitě po skončení utkání zamířil do nemocnice, lékaři o něj intenzivně pečovali. „Nos mi rovnali, ale v pohodě. Trenérům jsem řekl, že hrát budu. Byl bych naštvaný, kdyby mi to zakázali,“ přiznal obránce Sparty.

Hnal ho adrenalin a touha být součástí mimořádného úspěchu. Kromě Švýcarů se musel popasovat i s upravenou helmou, mřížka mu komplikovala periferní vidění a zlomený nos o sobě dával znát. „Pořád to trochu bolí, ale tohle všechno vynahradí,“ ukazoval novinářům zlatou medaili.

Ještě několik hodin před finále existovala varianta, že ho reprezentace ze soupisky vyškrtne. Nakonec z ní zmizel Jakub Flek, který po skončení skupinové fáze onemocněl.

Jeho místo zaujal právě Ščotka, jemuž pomohl i fakt, že disciplinární panel IIHF (Mezinárodní hokejová federace) dodatečně potrestal Jana Ruttu jednozápasovou stopkou za faul loktem na švédského útočníka Isaca Lundeströma.

Obránce brněnské Komety se s národním týmem připravoval jen do pondělka. Po příletu posil z NHL odevzdal akreditaci, už nemohl chodit na led. Jednou si vyrazil zabruslit na stadion v Letňanech, s povolávacím rozkazem už nepočítal.

A i když se ho dočkal, stále očekával, že z pozice sedmého beka prosedí zápas na střídačce a bude povzbuzovat spoluhráče. Trenér obránců Marek Židlický na něj ale velice brzy ukázal.

„Byl jsem šťastný, ale zároveň nervózní. Člověk má strach, když nehraje delší dobu,“ líčil Ščotka, jenž naskočil do ostrého duelu po jedenadvaceti dnech.

Na ledě se dočkal ne úplně příjemného přivítání. Hned při prvním střídání se proti němu řítil Kevin Fiala, jedna z největších hvězd Švýcarska a se třinácti body (7+6) druhý nejproduktivnější hráč turnaje. „Říkal jsem si, že ze mě udělá úplného blbce a že to klukům zkazím. Naštěstí to nějak dopadlo,“ usmíval se Ščotka, kterého přímo v O 2 areně sledovaly i manželka s dcerou.

Přítomnost rodinných příslušníků jeho nadšení z cenného kovu ještě umocnila.

Také Krejčíkovi nejbližší chápali, že na ledě nechce chybět. Obránce Sparty nehodlal propadnout euforii ani po gólu na 2:0. „Od série s Třincem vím, že se nemám radovat, dokud nezazní siréna,“ připomněl trefu Daniela Voženílka ze šestého semifinále extraligového play off, která padla dvě desetiny vteřiny před koncem a připravila Pražany o postup.

Tentokrát k závěrečnému zvratu nedošlo. A zlatá euforie mohla vypuknout.